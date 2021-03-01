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“这的确是彪炳史册的人间奇迹”（我看中国脱贫攻坚）

——访美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩

本报记者  颜  欢
2021年03月01日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我衷心祝贺中国取得的伟大成就。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，打破了国际上一些关于中国的刻板印象和偏见，中国故事让世界瞩目。”中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩近日接受本报记者采访时表示。

　　2019年，库恩撰稿并主持的专题纪录片《中国脱贫攻坚》在美国公共电视网南加州电视台播出。库恩说，中共十八大以来，习近平主席走遍全国14个集中连片特困地区，考察调研了20多个贫困村，每次都走进农民家里了解情况，听取建议。“习近平主席始终高度关心扶贫工作，彰显了大国领导人的担当和情怀。这也为世界各国做好减贫工作提供了一条关键经验：只有真正把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，沉下心来、真干实干，才能获得人民的信任，汇聚更强大的力量推进乡村振兴。”

　　为了制作这部纪录片，摄制团队在中国深入当地，走访村民、扶贫干部以及中国国家精准扶贫工作成效第三方评估组成员，融入他们的生活。库恩说，尽管他对中国的了解已经比较深入，但这两年间的见闻还是让他惊叹不已。

　　在海南省琼中黎族苗族自治县，库恩参加了一场脱贫民主评议会。村民们畅所欲言，共同选出应被纳入建档立卡的贫困户，并一起为已脱贫家庭鼓掌祝贺。在贵州省惠水县，库恩跟着明田街道扶贫干部走访易地扶贫搬迁后的农家。实现城镇化安置后，一些原本在外地打工的年轻人回到家乡，在政府帮助下开始学手艺。库恩说，边远山区的农民生活好起来了，社区也更有活力了。

　　库恩表示，近年来，中国累计选派300多万名县级以上机关、国有企事业单位干部参加驻村帮扶，这令他印象深刻。采访中，库恩经常坐在村里扶贫干部的摩托车后座上，一连好几天跟着他们走访贫困家庭。“年轻的扶贫干部总能用智慧解决棘手的问题和矛盾。我在各地看到，扶贫干部一个个有干劲、有想法，不怕吃苦受累，他们为能给国家扶贫工作尽一份力感到自豪。当地百姓也赞赏、尊敬这些年轻人，任期结束都不舍得让他们走。”

　　从甘肃到贵州，从新疆到山西，库恩在中国见到了通过读书改变命运的孩子，见到了养骆驼脱贫的牧民，见到了走出大山、搬进城镇的老人，见到了为抓扶贫工作立下军令状的基层干部……中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。库恩感慨：“这的确是彪炳史册的人间奇迹！”

　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 03 版）

(责编：李源、吕骞)

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