陈炜伟、邹多为

原标题：我国手机上网人数达9.86亿人

国家统计局28日发布的2020年国民经济和社会发展统计公报显示，年末互联网上网人数9.89亿人，其中手机上网人数9.86亿人。

数据显示，2020年全年移动互联网用户接入流量1656亿GB，比上年增长35.7%。此外，全年完成快递业务量833.6亿件。

公报还显示，全年全国各类棚户区改造开工209万套，基本建成203万套。

在居民收入和消费方面，公报显示，2020年，全国居民人均可支配收入中位数为27540元，增长3.8%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入中位数40378元，增长2.9%；农村居民人均可支配收入中位数15204元，增长5.7%。此外，全年全国居民人均消费支出21210元，比上年下降1.6%，扣除价格因素，实际下降4%。

(责编：赵超、吕骞)