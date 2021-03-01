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政论专题片《摆脱贫困》引发热烈反响——

脱贫攻坚全面胜利激励奋斗前行（奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷）

本报记者  顾仲阳  常  钦
2021年03月01日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，中央广播电视总台摄制播出的脱贫攻坚政论专题片《摆脱贫困》引起各地干部群众的广泛热议。大家纷纷表示，决战脱贫攻坚取得全面胜利，鼓舞人心、催人奋进，将以更加昂扬的姿态开启全面建设社会主义现代化国家新征程，巩固拓展脱贫攻坚成果，努力绘就乡村全面振兴的壮美画卷。

　　党的领导是根本保证

　　“这部专题片全面展现了我国摆脱贫困的伟大历程和巨大成就。以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，团结带领全党全国各族人民，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，这是打赢脱贫攻坚战的重要原因。”北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦说。

　　“专题片既有宏大叙事，又有感人故事。”河北省张家口市新闻中心工作人员左文婷说，“习近平总书记顶风雪、冒酷暑、踏泥泞，走遍14个集中连片特困地区。总书记的人民情怀令人感动。”

　　“五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚，党的领导为打赢脱贫攻坚战提供了坚强政治和组织保证。”自然资源部权益司评价考核处副处长李兆宜感触颇深，在江西省赣州市赣县区五云镇夏潭村担任第一书记期间，他带领乡亲们引水、修路、发展产业，2018年夏潭村脱贫摘帽。

　　“正是在党中央的坚强领导下，集全国之智、举全国之力，我国的脱贫攻坚创造了人类减贫史上的奇迹，这充分体现了我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势。”四川省古蔺县政府办干部何光江说。

　　“对口帮扶让我们办成了不少以往想办而没办成的脱贫大事。”看完《摆脱贫困》，甘肃榆中县金崖镇党委书记张宏深有感触地说，这几年，镇里的高原夏菜产业鼓起了群众口袋，其中凝聚了天津对口帮扶单位和帮扶干部很多心血。

　　“定点帮扶是中央企业的政治责任，充分体现了我们的制度优势。”中国国际技术智力合作集团党委书记、董事长卜玉龙表示，集团以智力扶贫为主攻方向，建立“教育+培训+就业”的“一条龙”帮扶机制，累计培训基层干部、教师、医生和农民2万余人。

　　精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝

　　“看完《摆脱贫困》，我仿佛又回到了那段激情燃烧的岁月。通过入户走访、组织群众民主评议、开展‘回头看’，我们做到了扶贫对象识别精准到户、到人，为精准扶贫奠定了扎实基础。”江西瑞金市丁陂乡山龙村第一书记杨文博说。

　　精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝。“坚持精准施策，全面小康之路就会越走越宽广。”安徽怀远县徐圩乡党委书记蔡永说，针对一些贫困村党组织软弱涣散、产业基础薄弱，乡里因地制宜，建强党组织，“支部领、能人带、群众干”，大力发展养殖、林果、蔬菜三大主导产业，去年底全乡村级集体经济收入超过550万元。

　　“专题片里很多易地扶贫搬迁的故事我都感同身受，正是通过挪穷窝、甩穷业，我们一家才彻底拔掉了穷根。”云南昭通市昭阳区靖安新区脱贫户郑元国搬新家后，在社区扶贫车间务工，月收入达到5000多元，日子越过越红火。“靠着精准扶贫，脱贫户‘两不愁三保障’全部实现，日子越过越舒心。”国家电网河北巨鹿县供电公司驻甜水张庄村第一书记柴森伟说。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点

　　广大干部群众表示，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，下一步将在巩固拓展脱贫攻坚成果上继续发力，汇聚更强大的力量，采取更有力的举措，全面推进乡村振兴。

　　看完专题片后，江苏省宿迁市宿城区委书记张辉表示，“十四五”期间将落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫成果，探索“解决相对贫困、缩小收入差距、实现共同富裕”的有效途径。

　　“观看专题片后备受鼓舞，脱贫攻坚的全面胜利将激励我们继续奋斗前行。”天津市合作交流办党组书记、主任张庆恩表示，将把助力结对帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，在帮助结对地区接续推进乡村全面振兴方面更好贡献力量。

　　“这段时间以来，我和同事们通过收看专题片，收获了不少‘金点子’。”海南乡村振兴电视夜校总制片人邱耀说，下一步要继续做好节目，为乡村振兴加油鼓劲。

　　“脱贫攻坚战已取得全面胜利，乡村振兴战鼓催征，我们一定把脱贫攻坚的伟大精神、宝贵经验和过硬作风传承发扬光大。”四川省南充市嘉陵区扶贫开发局副局长朱广全说。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 04 版）

(责编：李源、吕骞)

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