我国人均GDP连续两年超过1万美元
2021年03月01日08:26 | 来源：新华社
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原标题：我国人均GDP连续两年超过1万美元
国家统计局28日发布的2020年国民经济和社会发展统计公报显示，预计全年人均国内生产总值72447元，比上年增长2%。
国家统计局副局长盛来运介绍，我国经济总量突破100万亿元大关，人均GDP连续两年超过1万美元。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。
公报还显示，全年新登记市场主体2502万户，日均新登记企业2.2万户，年末市场主体总数达1.4亿户。
在科技方面，公报显示，全年研究与试验发展（R&D）经费支出24426亿元，比上年增长10.3%，与国内生产总值之比为2.4%。
(责编：赵超、吕骞)
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