人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

有效衔接，做好乡村振兴大文章（评论员观察）

——兑现向全国人民作出的庄严承诺⑤

桂从路
2021年03月01日08:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　脱贫攻坚衔接乡村振兴，初心不改、方向不变，力度不减、脚步不停，推动贫困地区步入发展“快车道”，跑出致富奔小康的“加速度”

　　增强“过了一山再登一峰”的担当，以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进，我们必将绘就更加壮美的乡村振兴画卷，让老百姓的生活越过越红火

　　湖南将选取部分县重点帮扶乡村振兴，支持湘赣边区创建有效衔接示范区；安徽提出实施乡村产业振兴计划，打造千亿级产值农业产业化集群；四川围绕建设宜居宜业乡村，统筹县域城镇和村庄规划建设……在近段时间召开的地方两会上，乡村振兴成为关注点。

　　在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记庄严宣告，“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利”。脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。历史性转移，首先源于历史性成就。党的十八大以来，从近1亿贫困人口实现脱贫，到832个贫困县全部脱贫摘帽，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，不仅带给群众实实在在的获得感，更夯实了“更好的日子还在后头”的根基，为推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴奠定了坚实基础。特别是在脱贫攻坚中，我们进一步彰显了制度优势、激发了亿万人民的精气神，这构成做好乡村振兴这篇大文章的信心和底气。

　　习近平总书记指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”“终点”与“起点”的转化，这是马克思主义认识论和实践论的辩证要求，体现了我们党为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命。观察波澜壮阔的脱贫攻坚征程不难发现，既立足当下解决好“两不愁三保障”突出问题，又着眼长远从体制机制、政策实施、资源投入等方面促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，这是脱贫成果不断巩固的重要原因。就易地扶贫搬迁来说，“十三五”期间，960多万建档立卡贫困群众乔迁新居，解决了“一方水土养不起一方人”的问题，与此同时各地强化帮扶举措，通过壮大产业、增加工作岗位、发展旅游经济等实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”。正是因为坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的长远谋划，坚持做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，我们才能不断提高脱贫的质量、提升脱贫群众的幸福指数。

　　一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。回首来路，我们党团结带领人民创造了人类减贫史上的奇迹。继往开来、砥砺奋进，意味着要在不同时期，根据发展的主客观条件和内外部环境，审时度势制定发展目标和战略，并一以贯之抓好落实。从党的十九大擘画乡村振兴战略，到制定出台《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，脱贫攻坚衔接乡村振兴，初心不改、方向不变，力度不减、脚步不停，推动贫困地区步入发展“快车道”，跑出致富奔小康的“加速度”。

　　民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。当前，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，城乡区域发展和收入分配差距较大，相当一部分脱贫户基本生活有了保障，但收入水平仍然不高，脱贫基础还比较脆弱。唯有做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白，才能确保脱贫成果经得起检验，让农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标变成现实。

　　“好比一首壮丽的大地颂歌，磅礴了万水千山，震撼了亿万心灵。”电视专题片《从十八洞村出发》讲述了湖南湘西十八洞村的蝶变。全面推进乡村振兴的蓝图已经绘就，但正如专题片所讲述的，“从‘十八洞’出发，从‘十八盘’向上，从精准扶贫精准脱贫到乡村振兴和农业农村现代化，还要征服和战胜很多艰难险阻”。增强“过了一山再登一峰”的担当，以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进，我们必将绘就更加壮美的乡村振兴画卷，让老百姓的生活越过越红火。

　　（本系列评论到此结束）

　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 07 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
公众如何参与“美丽中国”建设？六部门发布一份五年行动计划
　　人民网北京2月28日电 （王仁宏）为进一步加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值观念和行为准则，日前，生态环境部、中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门共同制定并发布《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》从深化重大理论研究、持续推进新闻宣传、广泛开展社会动员、加强生态文明教育、推动社会各界参与、创新方式方法等6个方面提出了重点任务安排，部署了研习、宣讲、新闻报道、文化传播、道德培育、志愿服务、品牌创建、全民教育、社会共建、网络传播等10大专题行动。…
国家统计局：2020年邮政行业业务总量21053亿元 同比增长29.7%
　　人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部