用数字技术赋能乡村发展
朝着广东省广州市花都区农业农村局，花农韦显辉步频加快。“听说政府要帮助我们在网上卖花，还要给我们做培训，我赶紧过来看看。”这段时间，广州白云区、佛山南海区里水镇等地“云上花市”的销售渐入佳境，让韦显辉跃跃欲试。
过去一年，数字化、信息化手段为科学防控新冠肺炎疫情、复工复产、民生保障等提供了有力支撑。在广东，徐闻菠萝在网络营销的帮助下内外销并举，创造销售佳绩；电商平台上，市县长直播助农，介绍本地名特优农产品和非遗衍生品……可以说，红红火火的“云上花市”，也是数字助农在新春佳节里的又一次尝试。
更进一步看，从数字助农到智慧兴农，数字红利是实现乡村振兴亟须激活的宝贵资源。记者在阳江市阳西县程村镇红光村采访时发现，秧苗、蔬菜、果树在温度、湿度、土质传感器的监测下茁壮成长，一旦数据异常或者摄像头捕捉到病虫害蔓延，就会启动灌溉、施肥设施加快工作程序，指挥无人机按照定位喷洒无公害杀虫剂；采收后的稻谷、蔬菜、水果直接上架电商平台，消费者用手机下单前，既能通过直播看到销售信息，也能回看作物成长过程中的视频片段；产品到手后，扫一扫二维码，品种、产地、检测报告等都一目了然……在田间地头，在乡村田野，农业数字技术为乡村振兴画卷增添了智慧的亮色。
由此而言，在实现乡村振兴的过程中，数字农业、乡村信息化不是简单的电商下乡，让农民网购物美价廉的消费品；也不会停留在直播带货本地农产品，而是由数字化、信息化全方位赋能农业生产方式和乡村生活方式。在这里，除了高标准农田、现代水利设施、受过技术培训的专业农民以外，数字基础设施及各种互联互通的信息化应用，也是不可或缺的生产要素。
实现乡村振兴，必须促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，建立全域覆盖、普惠共享、城乡一体的基础设施服务网络。例如，5G新基建应延伸到农村、农业，补齐农村基础设施这个短板；工业互联网中的各项技术和应用，也可以加快向农业转化落地。此外，还应加大培训力度，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。只有插上信息化的翅膀，将数字红利转化为发展红利，才能发展农业、造福农村、富裕农民。
云端线上，花团锦簇。“云上花市”折射出数字化、信息化对乡村振兴的深远影响。让日新月异的技术革新，承载乡村发展的泥土气、接上百姓生活的烟火气，我们就一定能更好谱写新时代乡村全面振兴新篇章。
《 人民日报 》（ 2021年03月01日 07 版）
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