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吴惠芳代表——

“带去农民的心意”（代表委员履职故事）

本报记者  王伟健
2021年03月01日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　中央一号文件刚发布，全国人大代表、江苏省张家港市永联村党委书记吴惠芳就认真研究起来，“一号文件提到，加强党的农村基层组织建设和乡村治理。这些年农村的组织结构发生了很多变化。”吴惠芳一直关注农村集体经济组织改革，“现在很多农村实施社区化治理，而原有行政村的资产、土地等实施股份合作。”吴惠芳说，他将对这一问题继续调研，并把自己的想法带去与相关代表探讨。

　　去年，一位在张家港工作的外地引进人才向吴惠芳求助：家里老人从安徽农村来张家港帮忙带孙子，但很难适应城市生活，情绪有些低落，希望政府能搭建更多的老年人服务平台，关注离乡老人的精神生活。

　　随着城市化不断推进，越来越多的老人为照顾晚辈背井离乡。“如果处理不好，会给外地引进人才带来后顾之忧。”吴惠芳通过当地的社会组织，加强对老人的关心关爱。围绕这一群体的幸福问题，吴惠芳起草了相关建议，呼吁各地主动帮助离乡老人融入城市社会，丰富精神生活，创造和谐的家庭和社区环境。

　　4年来，吴惠芳为乡村发展建言献策。“将履职融入日常，深入扎实开展调查研究，才能了解群众的盼望和关切。开会时，带去农民的心意，带回好政策和好消息。”吴惠芳说。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 08 版）

(责编：李源、吕骞)

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