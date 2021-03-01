孙杰

原标题：深圳国资驰援，能否纾困苏宁？

148亿元！苏宁易购股权接盘方浮出水面。只不过，驰援入场的并非此前盛传的江苏国资，而是来自遥远的深圳。

昨晚，苏宁易购发布公告，宣布引入国有战略投资。苏宁易购控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人将23%的上市公司股权，转让给深圳国资企业深国际和鲲鹏资本，共作价148.17亿元。此后，苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。深圳国资的入场，将为苏宁带来怎样的改变？值得市场期待。

23%股权作价148亿元

上周四，苏宁易购突然临时停牌，拟筹划公司控制权变更。午间公告进一步显示，公司实际控制人、控股股东张近东以及股东苏宁电器集团有限公司其拟筹划公司股份转让事宜，预计转让比例20%至25%，股权受让方属于基础设施等行业。

去年底以来，市场屡传苏宁资金面临压力的消息。此次控股股东准备将苏宁易购控制权转手，也印证了此前传闻。谁将入股为苏宁输血纾困，在铺天盖地的猜测中，市场倾向于苏宁所在的江苏本地国资。

然而，昨晚，苏宁易购抛出股份转让方案，给出的答案有些出人意料。据公告，张近东及其一致行动人苏宁控股集团、公司持股5%以上股东苏宁电器集团、西藏信托当日与深国际、鲲鹏资本签署股份转让框架协议，转让方拟将所持公司合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给受让方。

具体看，张近东、苏宁电器集团、西藏信托分别将所持公司5.2411%、6.6847%、3.0741%的股份，转让给鲲鹏资本或其指定投资主体；苏宁控股集团、苏宁电器集团分别将所持公司3.3268%、4.6732%的股份转让给深国际。据统计，苏宁易购合计转让股份数量约为21.4亿股，转让价格均为人民币6.92元/股。照此计算，这桩股份转让合计作价148.17亿元。

深国际为深圳国际控股有限公司的全资子公司，后者是一家以物流、收费公路为主业的企业。深圳市国资委间接持有深圳国际约43%的权益。鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金管理平台，推动深圳市产业布局优化和协同发展。深圳市国资委直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。一句话，苏宁易购转让的股权，最终被深圳国资接盘了。

上市公司将处于无实控人状态

此次转让之前，张近东及其一致行动人为苏宁易购控股股东、实际控制人。本次交易实施完毕后，张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为16.38%，苏宁电器集团持股比例为5.45%，合计持股为21.83%。淘宝（中国）软件有限公司（简称“淘宝中国”）持股比例为19.99%。鲲鹏资本持股比例为15%，深国际持股比例为8%。

由于涉及上市公司控制权变更，此次股份转让备受关注。谁是苏宁易购未来的主人？公告称，转让完成后，上市公司不存在持股50%以上股东，不存在实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东，“上市公司持股5%以上股东的持股比例均衡，不存在单一股东实际支配上市公司股份表决权足以对上市公司股东大会决议产生重大影响的情形。”

在上市公司董事会层面，张近东及其一致行动人、苏宁电器集团、淘宝中国、深国际和鲲鹏资本将根据公司章程并基于股东权利向公司推荐董事人选，上市公司预计将不存在单一股东控制董事会半数以上人员选任的情况。

“综上，本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。”苏宁易购公告称。不过对于表决权，苏宁易购称，张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%，张近东仍为第一大表决权股东。

有利于进一步聚焦零售主业

对身陷资金困境的苏宁来说，深圳国资入场意味着什么？对此苏宁易购表示，这有利于公司进一步聚焦零售服务业务，夯实全场景零售核心能力建设，提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力，不仅符合公司未来战略发展方向，更能够推动企业长期战略的实施落地。

“保持公司核心管理团队的稳定，促使公司进一步聚焦核心主业，实现整体业务的高质量发展。”苏宁易购还提到，股份转让完成后，新入股的深国际、鲲鹏资本将积极推动公司治理的规范化建设，完善管理体制和激励体制。

国资入股苏宁，不光能解决资金之困，还将带来更多资源，这也是业内的普遍看法。公告表示，作为产业投资人，深国际、鲲鹏资本将与其他深圳市属国企共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域，对苏宁易购进行综合赋能；并将协调相关方为公司及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面的支持。

苏宁易购还表示，将在深圳设立华南地区总部。“设立华南地区总部，能更好地扎根当地、提高效率、加大投入、提升占有率。”行业分析人士表示。

(责编：赵超、吕骞)