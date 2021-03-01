孟凡霞 李海媛

原标题：规模下滑超七成 2月基金新品发行遇“春寒”

不同于此前持续的“高温”现象，近期的公募新发情况遇到“春寒”。公开数据显示，从认购起始日来看，截至2月28日，该月仅有39只新基金发行，环比下降71.17%，发行规模也环比下滑超七成。在上述背景下，部分新发产品遭遇“冷热不均”的情况，一边是“日光基”频出，百亿级爆款基金不断，另一边则是3只新发基金募集失败。在业内人士看来，由于市面上现存过多的同质化基金产品，加之投资者热衷追求明星基金产品，所以导致部分产品未能受到投资者的集中青睐。另外，发行规模的环比下滑或与前期市场过热不无关系，若后续市场上涨，基金发行市场或将再次火爆。

新发数量骤降

开年之际，公募新品不断，爆款频出。不仅多只基金一日售罄，更有产品募集规模高达2400亿元，创下公募发行史新高。但受春节假期休市及近日市场表现影响，不同于前一月的火热发行，2月新基金发行明显降温。

据同花顺iFinD数据显示，按认购起始日来看，截至2月28日，本月新发基金仅39只（份额合并计算，下同），环比下降74.17%，创下自2018年2月以来的发行新低；在此标准下，新基金发行规模也仅为1499.51亿元，环比下降72.94%。即使按基金成立日来看，2月约有120只基金成立，环比下降9.09%；发行规模为2966.8亿元，环比下降39.47%。对比上述数据不难看出，在2月成立的基金中，超六成来源于1月或更早之前开启发行的产品。

回顾此前，2020年度成为新基金发行的大年，发行数量及规模均创下历史新高。按成立日来看，2020年度，公募新发基金共计1472只，规模高达3.1万亿元；而至2021年1月，公募发行热度不减，新发基金132只，募集规模达4901.2亿元，“日光基”频现更是反映了投资者的高涨投资热情。

那么，为何2月新基金发行突然降温？财经评论员郭施亮表示，主要有几方面因素导致。首先，由于前期市场过热，可能存在政策引导市场恢复“冷静”的因素。其次，则是部分基金产品过度抱团，基金发行热度越大，机构抱团的情况就越明显。为减少该现象的发生，政策导向可能会控制新发基金的规模，导致其发行速度下降。

在基金豆资深分析师孙龙看来，1月基金发行的火爆，透支了部分投资者对基金产品的投资热情。而自1月下旬开始，尤其是春节后，部分核心资产的大幅回调对部分投资者的信心也造成了较大打击，减弱了认购新产品的热情。“基金公司在1月发行的基金数量和募集额度，大概率已经超额完成当前计划，适当放慢基金发行的节奏，既有利于做好对基金产品的管理，也有利于基金公司对自身品牌形象的提升。”

同质化严重

而在发行数量骤减的同时，部分新发基金也“遇冷”。北京商报记者注意到，今年以来共有4只新发基金募集失败，而去年同期仅1只产品宣告基金合同不能生效。

据统计，今年2月共有中金丰盈混合、中金丰盛混合、融通创业板ETF（交易型开放式指数基金）联接基金3只产品发布基金合同不能生效的公告，1月则有长安泓汇多利3个月滚动持有债券募集失败。

公开资料显示，中金丰盛混合的募集时间为2020年11月6日－2021年2月5日，中金丰盈混合募集时间则为2020年11月18日－2021年2月17日。同时，上述两只产品的份额发售公告均指出，当基金募集期限届满时，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人的条件下，达到基金备案条件。若基金募集期限届满，未达到基金备案条件的，则募集失败。

而融通创业板ETF联接基金则于2020年12月22日－2021年2月4日期间公开募集，基金备案条件与上述两只产品相同，但也由于未满足基金合同约定的基金备案条件，故基金合同不能生效。

对于上述产品募集失败的原因，某资深市场人士认为，由于上述基金的发行时间“卡”在爆款产品频出的阶段，且不具备明显优势，所以导致被投资者忽略。此外，新发基金募集失败也和管理人的知名度及规模有一定的关系。

郭施亮进一步分析，“由于当前市面上现存过多的同质化基金产品，而投资者则热衷追求明星基金产品，所以存在部分产品未能受到投资者集中青睐的情况”。

营销助推“日光基”不断

值得注意的是，虽然部分新基金的发行情况不尽如人意，但正如郭施亮所说，在投资者追求明星基金产品的当下，仍催生不少“日光基”。

此前2月24日，由朱雀基金投资老将梁跃军担纲的朱雀恒心一年持有期混合公开发行募集。据份额发售公告显示，该产品的募集上限为80亿元，募集期限为2021年2月24日－3月12日。但由于认购情况火爆，朱雀基金将募集截止日提前至2月24日当天。据认购申请确认比例公告估算，朱雀恒心一年持有期混合当日约募得181.65亿元。

与此同时，由嘉实基金董事总经理、平衡风格总监洪流任“舵手”的嘉实竞争力优选混合原定于2021年2月22日－3月3日发行募集，募集上限同为80亿元。但2月22日晚间，嘉实基金发布公告称，提前结束该基金的募集，并将募集截止日提前至2月22日下午5时。经确认比例后，嘉实竞争力优选混合当日约募得359.71亿元。

此外，据北京商报记者不完全统计，2月以来，包括上述产品在内，还有易方达悦盈一年持有期混合、嘉实品质回报混合、景顺长城新能源产业股票等16只产品的募集时间均为1天，在当月新发基金中（以认购起始日计算）占比超四成。

针对新基金发行“退烧”但爆款仍不断的现象，孙龙认为，在明星基金经理光环的加持下，可能引发部分投资者的抢购。此外，销售渠道的能力以及投资主题的热度也是助推爆款基金诞生的原因。对于后续的发行情况，孙龙认为仍和股票市场表现密切相关，若市场上涨，基金发行市场或再次火爆。

前述市场人士也提到，爆款基金频出与股市表现有莫大的关系，但也与当前市场的营销手段和技术趋于成熟有关。得益于基金公司与渠道的共同营销，结合此前的市场行情，因此爆款基金频出。展望后市，爆款产品仍有望批量出现。同花顺iFinD数据显示，当前共有164只基金（份额分开计算）计划在3月发行。其中，包括易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金等多家头部机构旗下产品也将开启募集。

(责编：赵超、吕骞)