余继超

与SWIFT（环球银行金融电信协会）成立合资公司之后，中国人民银行为探索数字货币在跨境支付中的应用再“落子”。

中国人民银行2月24日披露，香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所（下称“央行数研所”）宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge）。

据悉，m-CBDC Bridge将通过开发试验原型，进一步研究分布式账本技术（DLT），实现央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收（PvP）结算，便利跨境贸易场景下的本外币兑换。

多位受访专家对《国际金融报》记者表示，央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收（PvP）是降低跨境交易风险的一般类项目，通过类似的项目，能够促进交易的发生，提高安全性。发起m-CBDC Bridge，可以了解其他国家在开发央行数字货币过程中的技术路径、标准和政策设计，为未来数字人民币走出去做准备。

探索数字货币跨境支付

据了解，香港金融管理局2月23日宣布与阿联酋央行交换《谅解备忘录》，阿拉伯联合酋长国中央银行以及央行数研所已正式加入了央行数字货币跨境网络。

央行数字货币跨境网络是香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDCBridge），旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。

上述跨境网络由香港金管局和泰国央行发起，得到国际清算银行创新枢纽香港中心的支持，最初叫作Inthanon-Lionrock项目，旨在通过开发概念验证原型，进一步研究分布式账本技术（DLT）的能力，以促进实时跨境同步交收外汇交易，探讨以本币及外币进行跨境交易案例。

央行数研所表示，多边央行数字货币桥研究项目将进一步构建有利环境，让更多亚洲及其他地区的央行共同研究提升金融基础设施的跨境支付能力，以解决跨境支付中的效率低、成本高及透明度低等难题。根据研究成果，各参与方将评估多边央行数字货币桥在跨境资金调拨、国际贸易结算及外汇交易中应用的可行性。

支付行业资深分析师王蓬博告诉《国际金融报》记者，PvP是降低跨境交易风险的一般类项目，通过类似的项目，能够促进交易的发生，提高安全性。央行数研所发起多边央行数字货币桥研究项目主要还是要为数字人民币国际化铺路。

上海浦东改革与发展研究院金融研究室主任刘斌对《国际金融报》记者表示，目前数字人民币并非完全基于分布式账本技术，但是国际上主要国家的央行数字货币基本都是基于分布式账本技术，而且有些国家在跨境应用方面采用了批发型CBDC模式，而我国目前的央行数字货币是通用型CBDC，在很多方面不太一样。目前数字人民币已在国内很多城市、很多场景中得到了测试，但对于跨境应用方面，还没有开展公开测试，跨境应用需要多国之间在技术、政策、标准进行对接，发起多边央行数字货币桥研究项目，可以推进数字人民币在这些方面的试点。

助推数字人民币国际化

实际上，数字货币跨境支付正在稳步推进。今年2月初，央行机构与环球银行金融电信协会（SWIFT）联手在北京成立了金融网关信息服务有限公司。在2020年11月，北京市金融监管局局长霍学文就曾表示，将在空港区域积极推广数字货币跨境支付等应用场景。

香港金管局总裁余伟文随后发文称，香港金管局正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。珠海市近日发布的政府工作报告中也提及，今年将致力于做大做强粤澳跨境金融合作（珠海）示范区，争取数字人民币在跨境场景试点使用。

零壹智库分析师、数字资产研究院研究员蒋照生在接受《国际金融报》记者采访时表示，数字人民币2019年以来进展喜人，但其国际化之路较为缓慢。一方面是由于数字人民币此前的研发试点工作主要围绕国内市场展开，以服务国内实体经济为出发点，与其他国家及国际组织的连接不够紧密；另一方面，数字人民币的推出是一项庞大的系统工程，风险防控是重中之重。作为主要面向国内零售市场的数字货币，数字人民币需要保证其底层系统的稳定性、功能的可用性、使用流程的便捷性和相关场景的匹配性，才能具备足够的国内和国际竞争力。

“如今，在国内经历多轮红包试点后，数字人民币的交易性能和技术架构都得到了一定程度的检验，鉴于其在国际跨境支付和清结算等业务中的明显优势，数字人民币未来或将在国际业务中发挥更大作用，通过加强与周边国家的相关合作，增强在各类相关国际组织中的话语权。这次合作可能是数字人民币国际化的一个契机。”蒋照生称。

刘斌指出，央行数研所发起多边央行数字货币桥研究项目会助推跨境支付和数字人民币发展，“我们数字人民币在全球领先试点，积累了很多经验，完全可以在合作研发过程中为其他国家提供技术支持和经验借鉴，当然也可以在标准制定方面增加话语权”。

“另外，可以通过加入这个项目为未来的跨境支付和数字人民币国际化做准备，比如在技术上如何与其他国家对接，或者寻找适合跨境支付和数字人民币国际化的场景，探索可行的应用解决方案等，这都会助推未来的数字人民币国际化和跨境应用。”刘斌表示。

(责编：王震、吕骞)