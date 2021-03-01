王媛媛

原标题：最高出资30亿，“券业一哥”抢占公募赛道

资管新规过渡期进入10个月“倒计时”，券商纷纷设立全资资管子公司，努力成为公募赛道的正规军。

2021年底是资管新规过渡期延长后的“大限”，逾千亿券商资管大集合产品已完成公募化改造。在权益投资大时代，券商资管积极投身公募赛道。

“券业一哥”中信证券近日官宣，拟出资不超过30亿元设立资管子公司。作为资管规模全行业排名首位的券商，中信证券再度谋求公募牌照，进而为保持行业领先、抢滩公募基金业务领域再下一城。

近年来，中资、外资资管机构加速入局公募基金业务，皆为斩获一张同台竞技的“入场券”，持续加剧金融混业竞争白热化。大资管时代，中国公募基金市场规模扩容空间依然广阔，券商有望迎来更多展业契机。如何补齐短板，提升主动管理能力，加强投研及风控，成为各家机构思索的共同课题。

抢滩公募业务

中信证券日前发布公告称，拟出资不超过人民币30亿元设立全资子公司，即中信证券资产管理有限公司（暂定名，下称“中信资管”），主要从事证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理等业务。

根据监管方面的要求，中信证券还将会为其子公司提供累计不超过人民币70亿元的净资本担保承诺，且在该子公司设立后，将由其承继中信证券的证券资产管理业务。

对于设立原因，中信证券表示，拟在更好把握资产管理行业的发展机遇，拓展资产管理业务的深度和广度，做大做强资产管理业务。在业内人士看来，中信资管的设立缘由，与中信证券满足监管要求、申请公募牌照不无关联。

一般来说，成立资管子公司并由其申请公募基金牌照，是券商获取公募基金牌照的主要手段之一。据不完全统计，目前券商设立的资管子公司已经有19家。此外，还有券商直接申请公募基金资格，以及出资设立公募基金公司这两种常见的方式。

实际上，借助子公司华夏基金，中信证券此前已间接持有公募牌照。天眼查信息显示，目前中信证券是华夏基金的第一大股东，持有其62.2%的股权。

2020年7月，证监会就《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则公开征求意见。

其中，第十五条提到“一参一控一牌”，即同一主体或者受同一主体控制的不同主体控制的其他公募基金管理人数量不得超过1家，参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家。

也就是说，若新规顺利出炉，券商可以同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。未来中信证券或可通过中信资管再获取公募牌照，扩大资产管理业务版图，开拓更多盈利增长点。

就资产管理规模而言，中信证券稳居行业第一。中信证券2020年半年报显示，截至报告期末，公司资产管理规模合计1.42万亿元。其中，主动管理规模8575.24亿元。集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划规模分别为1698.58亿元、1.25亿元和1.03亿元。

各方提速入局

在金融混业竞争白热化及公募化改造加速的背景下，多家券商纷纷抢滩公募基金业务。为了更好地发挥主动投资能力优势的核心竞争力，券商获得公募牌照的重要性日益凸显。

对于公募牌照的“渴求”，不少大型券商也不例外。2020年8月13日，国泰君安全资子公司国泰君安资管抢先递交申请资料，成为新政落地后首家申请公募牌照的券商资管。2021年1月3日，证监会核准国泰君安资管公开募集证券投资基金管理业务资格。

同时，还有券商在排队申请公募基金牌照。其中，五矿证券、华金证券先后于2019年11月和2020年8月提交公募基金管理资格牌照申请。

据记者不完全统计，截至目前，已有8家券商资管子公司取得公募牌照，分别是东证资管、国泰君安资管、华泰资管、中泰资管、长江资管、浙商资管、渤海汇金、财通资管。另外，还有中银证券、山西证券等6家券商持有公募基金牌照。

武汉科技大学金融与证券研究所所长董登新在接受《国际金融报》记者采访时表示：“与发达经济体相比，中国公募基金市场整体规模相对偏小，亟需扩面扩围。同时，中国公募基金市场的扩张，也为券商发展公募基金业务带来新的契机。”

除中资券商、保险、私募机构外，外资机构也在加速入局。近年来，外资加快布局中国市场，抢滩公募基金领域，与国内资管机构展开竞争。

2020年8月，全球最大资管机构贝莱德拿下国内首张外资全资控股公募牌照。2021年2月18日，证监会官网公告显示，施罗德投资管理有限公司提交了《公募基金管理公司设立资格审批》，该项申请材料已于同日接收。

积极展业创新

在新的监管环境下，资产管理逐步回归“受人之托、代人理财”的本源，同业机构均在积极开展净值化转型。

券商抢滩公募基金业务，具有明显优势。在董登新看来，作为最了解市场动向的机构，加之自身既有的自营、私募等业务品类，券商具有足够的知识和能力开展公募基金业务，同时也有利于提升券商整体经营管理水平及盈利能力，尤其是有利于自身业务的多元化发展。

某大型券商资管业务相关负责人告诉《国际金融报》记者，随着机构投资者市场愈发公开透明，投资管理人的策略管理、准入遴选和投后评级体系开始建立，资管机构的品牌和商誉或将建立在优秀的投资业绩和投研服务之上。

该负责人介绍，目前，券商资管机构正在积极创新，于业务各环节持续探索，如资金端加强财富产品销售体系的转型搭建，资产端丰富各类金融资产的全产品链条，产品端推动传统通道业务向综合解决方案服务转型升级等。

此外，与其他资管机构相比，券商展业大资管领域，亦有短板需补足。

中信证券在2020年半年报中表示，资产管理业务将持续推进投研团队专业化建设和精细化管理。围绕“立足机构、做大零售”的客户开发战略，以养老和机构业务为抓手做大规模、做强品牌，提升零售产品销售能力，持续推进大集合产品公募化改造和营销工作。

董登新强调：“券商不仅需要加强专业人才储备，参照基金经理团队，加强高端人才队伍建设，还需要从公募基金业务角度，做好内部风控及投资管理，提升主动管理能力，在多变的市场中，更好地去适应更高业务需求的挑战。”

(责编：王震、吕骞)