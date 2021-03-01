中国科学家研制成功新型可编程光量子计算芯片
2021年03月01日08:37 | 来源：科技日报
小字号
原标题：中国科学家研制成功新型可编程光量子计算芯片
研制具有实用价值的量子计算机，是量子计算领域最重要的发展目标。国防科技大学计算机学院QUANTA团队联合军事科学院、中山大学等国内外单位，研发成功新型可编程硅基光量子计算芯片，可实现多种图论问题的量子算法求解，有望未来在大数据处理等领域获得应用。北京时间2月27日，国际权威期刊《科学进展》发表了这一重要成果。
量子比特数目少、有效量子操作深度浅，是现阶段量子技术水平存在的制约性问题。在这种受限条件下，如何最大化利用量子资源、设计可编程运行有实用前景量子算法的量子装置，是量子计算领域的重要挑战。
据介绍，量子漫步是一种量子物理世界的独特数学模型，也是一类重要的量子计算模型，是许多量子算法的重要内核。该新型可编程光量子计算芯片研制过程中，科研人员提出可动态编程实现多粒子量子漫步的光量子芯片结构，能够对量子漫步演化时间、哈密顿量、粒子全同性、粒子交换特性等要素进行完全调控，实现不同参数的量子漫步过程，从而支持运行一系列基于量子漫步模型的量子算法。基于所提结构，科研人员采用硅基集成光学技术，设计实现了可编程光量子计算芯片。芯片上集成了纠缠光子源、可配置光学网络等，通过电学调控片上元件实现对光量子态的操控，从而实现量子信息的编码和量子算法的映射，具有高集成度、高稳定性、高精确度等优势。通过对所研制光量子计算芯片的编程运行，演示了顶点搜索、图同构等图论问题量子算法的求解。未来，随着芯片规模和光子数目的增加，芯片可支持实现的图问题规模将快速增长。(刘于蓝 记者张强)
(责编：赵竹青、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 公众如何参与“美丽中国”建设？六部门发布一份五年行动计划
- 人民网北京2月28日电 （王仁宏）为进一步加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值观念和行为准则，日前，生态环境部、中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门共同制定并发布《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》从深化重大理论研究、持续推进新闻宣传、广泛开展社会动员、加强生态文明教育、推动社会各界参与、创新方式方法等6个方面提出了重点任务安排，部署了研习、宣讲、新闻报道、文化传播、道德培育、志愿服务、品牌创建、全民教育、社会共建、网络传播等10大专题行动。…
相关新闻
- 评论
- 关注