原标题：精准定位能源消费“碳足迹” 大数据让碳排放一“码”了然

能源消耗和碳排放之间如何换算？记者近日获悉，浙江首创“能源碳效码”，依托电力大数据平台，集成区域、企业生产经营的用电、用气、用煤、用油等能耗数据，转换成碳排放量，结合区域、企业产值，进行精准统计、分析和赋码，让企业能效水平一“码”了然。

该项工作已在长兴县试点推出。在湖州长兴夹浦镇的一家印染企业，针对单位产值碳排放量较高的情况，电力工作人员根据企业生产用能实际情况，制定节能减排+能效提升专属技术方案。

随着浙江启动实施“碳达峰”行动，按下了减碳“加速键”。针对当前行业企业生产发展能效水平缺乏客观、直观的评价依据及体系的现状，国网湖州供电公司创新推出“能源碳效码”，精准定位企业能源消费“碳足迹”，为政府部门分类施策提供科学依据。

据悉，“能源碳效码”根据企业某一周期内单位产值碳排放量与该企业所处行业同期单位产值碳排放量平均值进行比较，有效评价该企业单位产值碳排放水平，进行精准统计并赋码，分为1至5级五个碳效等级，等级1表示企业碳排放量低于行业平均较多，碳效最高，等级2至等级4表示企业碳排放量近于或略超出行业平均水平，等级5表示企业碳排放量高于行业平均较多，碳效最低。

“企业可通过手机端扫码查看‘能源碳效码’，并得到与行业平均值相比的具体数值，如显示为1级，则表示企业某一周期内单位产值碳排放量远低于行业平均水平；如显示为3级，则表示接近行业平均水平。”国网长兴县供电公司相关负责人介绍说。

与此同时，政府部门将根据实际给予能效水平低的企业及减少碳排放升级提效实绩给予政策奖励和支持。

同时，湖州还推出了“能源碳耗指数”，通过区县、乡镇、园区等区域一定周期内规上企业总能耗产生的碳排放量除以总产值形成该指数，以此评价该区域单位产值碳排放量。

“测算过程中，我们还将从企业碳排放能耗总量中准确核减光伏等新能源发电量，提升企业加大清洁能源发电投入力度的积极性。”该负责人介绍。（记者 马爱平 通讯员 杨晨 汤天承）

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