原标题：延迟退休会影响年轻人就业吗？专家：没必要担心

在国新办2月26日的新闻发布会上，人社部副部长游钧表示，人社部正会同相关部门研究延迟退休的具体改革方案。

接受记者采访时，中央人才工作协调小组特聘专家、中国人事科学研究院原院长吴江说，退休年龄偏低造成人力资源的浪费，渐进式延迟退休能够缓解就业和人口老龄化两方面的现实矛盾。数字经济和智能制造创造了大量新型就业岗位，延迟退休实际上不会对年轻人就业造成影响。

把有经验有技术的人留在岗位

“‘十四五’规划《建议》明确要实施渐进式延迟退休。现在做这项工作实际上是着眼于2035年，是一个长远的目标。”吴江认为，稳步渐进式地延迟退休年龄，有助于使整个就业形势在进入老龄化社会过程中完成平稳过渡。

人社部部长张纪南在2月26日的国新办发布会上表示，当前就业形势的结构性矛盾仍然突出，就业难和招工难并存，特别是技术技能人才的求人倍率超过2，一个技术人才至少有2个岗位在等着他。“这会是未来15年的主要矛盾。招工压力会越来越大，有经验有技术的人越来越少。因此势必要把有工作经验的人留在岗位。如果较早退休，就会造成人才的浪费。”吴江说，就业问题是延迟退休要化解的两大现实矛盾之一。

“中国正处于从工业化向后工业化过渡阶段，后工业社会的经济形态主要是数字经济。数字经济和智能制造衡量的是人的智力而不是体力。所以工作年龄延长对劳动者来说不成问题。”吴江说。

按照联合国和世界卫生组织的标准，65岁以上属于老年人。目前世界主要经济体的退休年龄也普遍都在65岁以上。吴江进一步指出，实施渐进式延迟退休对化解人口老龄化的矛盾也有积极意义。“退休的人越多，抚养比的压力就会越大。事实上70%的退休人员完全是有劳动能力，或是处在健康状态的。”

高科技岗位是为年轻人准备的

“延迟退休不会剥夺人们退休的自由。随着灵活就业的情况越来越多，退休也会变成弹性的。目前很多国家都采取弹性退休，退休的概念也会逐步淡化。”吴江强调，对退休年龄的严格规定主要对体制内起作用，一些单位的专家已经可以到65岁退休，有些是到63岁，2019年施行的修订后的《公务员法》规定公务员工作满30年可以自愿选择退休，都反映出对“弹性”的需要。体制外民营经济都是合同制，弹性就体现得更充分。“实施渐进式延迟退休年龄，可能会有一个比较长的过渡期。因此在过渡期内采取一定的灵活政策，还是非常有必要的。”

延迟法定退休年龄是否会影响年轻人就业？这是许多人关心的问题。吴江指出，答案是否定的。“要看现在年轻人就业的主要渠道是什么。高科技的发展对就业的影响显而易见，很多工作岗位都被淘汰了，但也创造了更多新的工作岗位，就像工业革命中汽车代替马车一样。数字经济和智能制造的工作岗位依靠高科技、互联网、大数据，都是为年轻人准备的，潜力非常大。年纪大的人占据的主要是一些技术岗位和管理岗位，后面的人上不来，这是工业社会的特征，高科技发展淘汰的就是这些岗位。延迟退休的目的是把一批有丰富经验的人保留下来。”

吴江进一步举例说，现在很多制造业岗位都消失了，但是先进制造业和新兴服务业则不然。“北京服务业在GDP的占比已经超过80%。绝大多数新兴服务业的岗位都是给年轻人的。未来就业都是高技术、高知识、高智慧的岗位，所以根本没必要有任何担忧。”

本报记者 白波

(责编：赵竹青、吕骞)