原标题：多个角度可折叠 超薄柔性玻璃盖板“黑科技”亮相

2021世界移动通信大会（2021 MWC）日前在上海新国际博览中心开幕。现场，多款不同规格和形态的超薄柔性玻璃盖板亮相展会，吸引了众多参观者驻足围观。

在一台自动折叠机前，记者看到了超薄柔性玻璃盖板折叠的全过程。只见一块15英寸大小，70微米厚的玻璃盖板以拱状放置在两块亚克力板间。随着机器设备的推动，两端的亚克力板向中间聚拢，将玻璃盖板弯折成最小折角半径约为3.0毫米的U型形态。在机器1秒/次，60转/分钟频次的反复驱动下，玻璃盖板全程弯曲自然，柔韧性极强，且毫无折叠的痕迹。

在亚克力和机器设备的辅助下，几款产品通过卷曲和多角度折叠的方式，呈现出U、Z、W型等不同形态，显示了产品未来在多个形态下可使用的特点。

据悉，100μm以下的超薄玻璃基板本身具有柔韧性好的特点，但强度非常弱，即使受到很小的外部冲击也会损坏。“曲率半径越小，意味着外部冲击对超薄玻璃基板造成损坏的可能性越大，而赋予其能够承受外部冲击的强度和耐久性是超薄柔性盖板加工工艺的关键。”江苏苏钏科技有限公司总经理苏志乐表示。

“落笔实验”则是对玻璃盖板外部冲击所满足的表面强度测试。记者看到，在一个方形实验台上，一根狭小的透明圆管中装有一支仅可垂直上下活动的尖头笔。通过外部接头，工作人员不断将笔拨高至距台面20厘米高的位置，使其反复坠落，击打台面上固定的50微米玻璃盖板。经过落笔的多次敲击，底部的玻璃盖板依旧保持完好无损，展现了产品超强的抗压性。

相较于传统玻璃深加工制程，超薄柔性玻璃盖板的制造工艺难度极高，业内产品良率约为30-40%。苏志乐告诉记者，“凭借开发出自有的光学技术和工业软件系统以及自主设计调试产线，可大大提升产品良率。在量产试验线上，样品LOT（样品编号）的良率由最初的60%左右，随着不同超薄玻璃基板的加工条件的确定，目前已经改善至80%以上。下半年量产线启动时会增加自动化加工工程等，量产良率至少会保持在70%以上。”

据了解，超薄柔性玻璃因具备透光性好、可弯曲折叠的特点，可大幅提升电子产品的便携性。业内人士介绍，在较少增加产品体积的情况下，将其应用于折叠产品，可实现屏幕面积翻倍，使电子设备实现更多的功能，从而产生新的人机交互模式。虽然，目前绝大多数超薄柔性玻璃主要运用于智能手机行业，但随着显示产业往柔性、可折叠的趋势发展及生产技术的进一步成熟，未来超薄柔性玻璃盖板将逐渐向智慧穿戴、智慧出行、智慧教育、智慧办公等领域渗透，应用到汽车、机器人、手表、电脑、键盘、家居用品等越来越多的科技产品中，进一步改变人们的生活。（记者 姜煜）

(责编：赵竹青、吕骞)