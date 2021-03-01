桂衍民

原标题：券业“大年”北深超四成营业部亏损 转型迫在眉睫

“三年不开张，开张吃三年。”证券行业的这句老话显然已不适应当下行业现状。

2月23日，中证协公布的证券业经营数据显示，2020年中国证券业实现了营业收入和净利润双双24%以上的增长。然而，在如此的券业“大年”，深圳和北京两地的证券营业网点却有超四成亏损。

业内人士分析，居民理财需求旺盛的当下，券商营业网点亟须抛弃传统的纯通道盈利模式，真正转型到“以客户为中心”的服务上来，为客户资产保值增值提供全方位的财富管理服务。

深圳502家营业网点

227家亏损

证券时报记者独家获得的数据显示，深圳辖区502家营业部或网点中，2020年出现亏损的多达227家，亏损比例高达45.22%。

227家亏损营业网点中，不乏大型券商营业网点。其中，安信证券亏损营业网点有14个，国信证券有8个，兴业证券、方正证券各有7个，招商证券有5个。一些中小券商亏损营业网点也不少。其中，华福证券有9个，华林证券和中山证券各有7个，天风证券有6个，恒泰证券、国海证券、万和证券和中天证券各有5个，东方财富证券、长城证券和英大证券各有4个。

利润为正的275家营业网点，去年合计利润为54.23亿元。其中，利润过亿元的营业网点有13家，国信证券深圳泰然九路营业部以6.54亿元盈利高居榜首。从去年各家券商营业网点利润分布看，盈利在1000万元至1亿元的营业部或网点有87家，盈利在100万元至1000万元的营业部或网点有119家，盈利在100万元以下的有56家。

营业收入方面，去年深圳辖区营业收入过亿元的营业部有25家，营业收入最多的依然为国信证券深圳泰然九路证券营业部，达到8.39亿元。营业收入在1000万元至1亿元的营业网点合计有200家，营业收入在500万元至1000万元的有63家。

随着佣金的持续下滑，交易量已不能完全左右营业网点的营收。数据显示，深圳辖区502家营业网点去年全年股基成交额共计32.16万亿元。其中，成交额最大的3家营业网点分别为中信证券深圳分公司、招商证券深圳深南东路营业部和平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部。

502家营业网点中，全年交易额过万亿元的有2家，为中信证券深圳分公司和招商证券深圳深南东路营业部，分别达到2.11万亿元和1.34万亿元。股基成交额前十的证券营业网点交易总额占全深圳502家营业网点交易总额的27.54%。

全年股基交易额在1000亿元至1万亿元的深圳券商营业部或网点有82家。招商证券以绝对优势领先，共有18家营业网点；其次是华泰证券10家。

不过，营业网点股基交易量两极分化明显。数据显示，深圳辖区去年股基交易额在100亿元以下的营业网点数量达181家。其中，成交额不到50亿元的有120家，成交额不到10亿元的有26家。

北京591家营业网点

246家亏损

券商营业网点高比例亏损的不仅是深圳辖区，北京辖区也不例外。

证券时报记者获得的权威数据显示，2020年前三季度，北京辖区内591家证券营业部或网点净利润为正的有340家，亏损的有246家，刚好盈亏平衡的5家；营业部或网点亏损占比亦高达41.62%。

数据显示，北京辖区去年前三季度亏损的246家营业部或网点，合计亏损金额为8.1亿元，平均每家亏损329.32万元。单家营业部或网点中，亏损额过亿元的仅1家，亏损额在1000万元至1亿元的有14家，亏损额在400万元至1000万元的有10家，亏损额在100万元至400万元的有78家，其余143家亏损额在100万元以下。

值得一提的是，去年前三季度中，北京辖区340家净利润为正的营业部合计净利润为42.78亿元。营业部净利润过亿元的有4家，分别为中信证券北京总部证券营业部、中信建投证券北京东直门南大街证券营业部、北京高华证券北京金融大街证券营业部和招商证券北京建国路证券营业部，净利润分别为1.19亿元、1.18亿元、1.16亿元和1.02亿元。

利润在1000万元至1亿元之间的营业部或网点有108家，100万元至1000万元之间的有164家，100万元以下的有64家。

营业收入方面，北京去年前三季度591家营业部或网点中，584家营业收入为正，5家为0，2家为负。584家营收为正的营业部或网点中，营业收入过亿元的有13家，营业收入最多的为平安证券北京东花市证券营业部，前三季度营业收入为2.54亿元；紧随其后的是中金财富证券北京宋庄路证券营业部，前三季度营业收入为2.13亿元。这两家也是北京仅有的前三季度营收过2亿元的营业部或网点。

其余的营业部或网点中，前三季度营业收入在1000万元至1亿元之间的有206家，营业收入在100万元至1000万元之间的有261家，营业收入在100万元以下的有104家。

券商营业网点

转型迫在眉睫

北京、深圳两个券商营业网点集中的地方，在2020年的结构性牛市行情下，还出现如此高比例的营业网点亏损，引发了行业思考。

“主要还是财富管理转型没真正落实到位，营业网点还在依靠交易这个牌照业务。”有上市券商分管经纪业务的副总裁分析，传统的营业部业务主要就是经纪业务，说白了就是如何促成客户进行股票交易收入交易佣金。“前些年经常出现客户普遍亏损但营业部很赚钱的现象。”

这些年，个人投资者机构化、产品化趋势日益明显，这对证券公司一线的业务网点服务能力提出了更高的要求。随着佣金逐年下降，向服务要效益、向投顾收费呼声日益高涨。“服务跟不上，在去年那样的市场‘大年’，即使交易量起来了，最后营收和利润也不会改善。”深圳某券商研究所所长说。

相关数据也印证了上述观点。深圳辖区券商营业部数据显示，去年股基交易量排名前三的营业网点与利润排名前三的营业网点并不完全一致。国信证券泰然九路营业部股基交易量并不是第一，但利润却是最高的。

“我们的收入构成中，代销金融产品占比已经至少在10%以上了，还有总部业务延伸到一线的承揽收入。”国信证券泰然九路分公司负责人魏辉介绍，这些年营业网点客户资产再也不仅仅是股票了，买公募基金、私募基金、信托产品、银行理财的都有。“这也要求我们的营销人员服务能力都得跟上，这种能力需求是全方位的，不然就跟不上客户服务需求了，客户就可能流失。”

中金公司管委会成员、中金财富总裁吴波在接受证券时报记者专访时表示，一线证券营业部的改革势在必行。吴波认为，未来那种传统交易大厅、大面积的营业部都会不断缩小，中金公司希望每个营业网点都能成为一个城市区域所有同事共同的家，从根本上打破物理边界，真正方便客户。

吴波表示，财富管理的精髓是做到以客户为导向，把从原来属于每一个营业网点的客户，变成属于全行/全公司的客户，针对客户群的特点来提供他们真正需要的服务。吴波并不特别看好现在很多券商力推的以“产品代销”为主的财富管理转型。“产品代销能否养活一家营业部员工这其实是个拷问灵魂的问题。大家都知道这是转型方向，但是对于券商来说还是太难了，总是感觉没有传统经纪业务不行。”

中金公司从2007年开始在财富管理业务上布局，且业务特色鲜明，主要聚集在高净值客户，这也是中金公司成立这么多年在国内新设营业网点并不多的原因所在。

(责编：罗知之、吕骞)