人民网北京3月1日电 （许维娜）经过“十三五”时期的发展，我国革命老区不断取得新成效、展现新亮点、呈现新面貌, 驶入振兴发展“快车道”。

山东省临沂市是著名的革命老区，也是沂蒙精神的发源地。在临沂市兰陵县芦柞镇圩子村，一个生机盎然的现代化农业产业园平地而生，日新月异的发展变化让人目不暇接。在种植户的悉心管理下，绿油油的日本幽香菊花正在茁壮生长。

4年前，圩子村与其他普通农村没有区别，村民以种植大蒜、小麦、玉米为生，发展缓慢。圩子村村委主任魏麟向人民网财经表示：“现在不一样了，1个棚可以种8万株菊花，每朵花的收购价是6毛钱，算下来，一个棚一茬可以卖到10多万元，一年两茬就能卖20多万。空窗期还能种植小瓜等作物，提高附加值。”

为了发展菊花产业，魏麟下足了工夫，“我们曾派人到日本去考察种花模式和销售情况，也曾邀请山东农科院、中国农科院的专家对我们村的土、水进行化验。”他说。

人民网财经从临沂扶贫办了解到，兰陵县是临沂市探索乡村振兴较早的地区，结合自身农业大县实际，通过统筹使用各级扶贫专项资金打捆实施了一批大体量优势项目，发挥资金集聚效应，做大做强蔬菜产业，以“四雁工程”促进产业振兴，大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，形成了兰陵特色产业优势。

这只是我国革命老区脱贫发展的一个缩影。早在2012年，国务院就印发了《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，相继批复陕甘宁、左右江、大别山、川陕等革命老区振兴发展规划，部署实施了一批支持措施和重大项目。2017年2月，革命摇篮井冈山在全国率先宣布脱贫“摘帽”；2019年5月，革命圣地延安整体告别绝对贫困……

“在党中央、国务院坚强领导下，在各地区、各部门共同努力下，目前文件和相关规划明确的目标任务基本完成，革命老区经济社会保持健康发展，脱贫攻坚取得决定性成就。”日前，国家发展改革委有关负责人就新时代做好革命老区振兴工作答记者问时表示。

进入新时代，革命老区的振兴发展又面临着一系列新挑战和新要求。2月20日，国务院发布《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》(以下简称《意见》)，明确了支持革命老区振兴发展的主要目标，提出了十五项新时代支持革命老区振兴发展的意见。

《意见》提出，到2025年，革命老区脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴和新型城镇化建设取得明显进展，基础设施和基本公共服务进一步改善，居民收入增长幅度高于全国平均水平，对内对外开放合作水平显著提高，红色文化影响力明显增强，生态环境质量持续改善。

到2035年，革命老区与全国同步基本实现社会主义现代化，现代化经济体系基本形成，居民收入水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，形成红色文化繁荣、生态环境优美、基础设施完善、产业发展兴旺、居民生活幸福、社会和谐稳定的发展新局面。

回顾8年发展历程，赣闽粤、陕甘宁、大别山、左右江、川陕等革命老区的脱贫之路，为“十四五”时期深入推动振兴发展打下坚实基础，创造了许多具有示范意义的好经验。

甘肃省庆阳市是原陕甘宁边区的重要组成部分，是甘肃省唯一的革命老区。人民网财经从国家发展改革委振兴司获悉，庆阳近年来积极落实《陕甘宁革命老区振兴规划》，2020年全市8县区全部脱贫摘帽，570个贫困村整体脱贫。同时，庆阳初步形成以能源化工首位产业为支柱，以农产品加工、机械制造、数据信息等为补充的多元产业格局。

广西则坚持把左右江革命老区振兴发展与脱贫攻坚相结合，全面发起义务教育保障、基本医疗保障、住房安全保障和饮水安全“四大战役”，连续 4 年在国家扶贫成效考核中获得综合评价“好”的等次。

数据显示，2020年底，左右江革命老区2014年底建档立卡贫困人口230.32万人全部脱贫，28个贫困县全部摘帽，贫困发生率从2014年的23.72%下降到零，居民人均可支配收入增速高于全区地区生产总值增速。“十三五”时期老区易地扶贫搬迁人口44.48万人，2019年底全部实现搬迁入住。

河南省也做出了不少有益的探索，不断加大对革命老区的支持力度。据了解，2020年河南省累计筹措财政、中央资金、专项债、政策性融资等资金约900亿元实施项目超过200个。另外，现代交通、红色基因库、大型水库等重大项目建设取得新突破，相关部委围绕“两个更好”通力合作，全面开创了河南大别山革命老区加快发展的新局面。

国家发展改革委有关负责人表示，下一步，有关部门将研究制定支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、生态环境保护修复、红色旅游等重点领域实施方案，结合具体实际实化细化相关配套政策和重大工程项目，建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系，支持革命老区在社会主义现代化建设新征程中开好局、起好步。

(责编：罗知之、章斐然)