人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海油获悉，经国家自然资源部审定，山西临兴气田探明地质储量超1010亿立方米，中国海油在陆上成功发现千亿立方米大气田。

中国海油表示，目前该气田正进一步加快勘探开发，建成后将大大增强华北地区清洁能源供应能力，为实施新时代西部大开发战略和雄安新区建设提供绿色清洁的能源保障。

山西临兴气田钻井现场。中国海油供图

记者了解到，临兴气田位于山西省吕梁市，地处鄂尔多斯盆地东缘。该区域构造活动复杂，此前普遍认为天然气逸散严重，难以形成大型气田。通过技术攻关，中国海油在2013年底获得第一口高产气井之后，又陆续发现了一批高产井，拉开了临兴气田勘探的序幕。到2020年底，中国海油在上古生界二叠系近728平方公里含气面积内，探明天然气地质储量达到千亿立方米级。

“临兴气田是致密气，与煤层气、页岩气一样，属于非常规天然气。由于其成因、成藏机理与常规天然气不同，开发难度较大，需要一些特殊的技术才能开采出来。”中国海油中联公司副总经理朱光辉告诉记者，目前，气田采用压裂增产技术，并实施勘探开发一体化模式，产能建设周期由6至8年缩短为3至4年，实现储量到产量的快速转化，加快气田建成投产。

山西临兴气田钻井现场。中国海油供图

朱光辉表示，目前该气田已累计钻井526口，建设场站11座，铺设管线483公里，2020年实现日产天然气超500万立方米，投产以来累计供应天然气18.36亿立方米。其中，已向革命老区供应民生用气和清洁取暖用气累计达2.61亿立方米。

山西临兴气田钻井压裂后进行试气作业。中国海油供图

按照规划，中国海油力争在未来3年内将临兴气田建成年产能33亿立方米、年产量27亿立方米的大气田。在助力当地经济社会发展的同时，临兴气田的天然气预计今年7月份即可直接输送到雄安新区，为雄安新区建设“绿色低碳之城”提供清洁能源保障。

中国海油董事长汪东进表示，“十四五”时期，中国海油将加快陆上非常规天然气业务的发展步伐，有力助推公司天然气产量占比提升至35%，构建多元化清洁能源供应体系，以更强力度、更实举措助力我国全面实现“碳达峰、碳中和”目标。

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