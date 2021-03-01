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脱贫攻坚央企力量系列报道

中国海油完成脱贫攻坚任务 累计投入帮扶资金超7.5亿元

2021年03月01日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，中国海油累计投入帮扶资金超7.5亿元，出资央企扶贫基金16亿元，对口帮扶的6个县市全部提前脱贫摘帽，助力减贫人口超过10万人，圆满完成脱贫攻坚任务。

在2月25日召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，中国海油扶贫与对口支援工作领导小组办公室（以下简称“中国海油扶贫办”）获“全国脱贫攻坚先进集体”称号，中国海油派驻海南省五指山市扶贫干部罗新增获“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

中国海油相关负责人表示，党的十八大以来，中国海油按照“解困、扶本、造血、建立长效机制”的扶贫援藏工作总思路，助力打赢脱贫攻坚战。中国海油扶贫办统筹推进脱贫攻坚各项工作，精准推进产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、消费扶贫。

据中国海油扶贫办主任宋瑞林介绍，在脱贫攻坚过程中，中国海油扶贫办因地制宜，持续改善帮扶县市乡村基础设施条件；培育发展各地特色产业，带动当地群众稳定增收；援建教学设施、设立“雏凤”助学基金，开展员工与帮扶地区贫困高中生“结对帮扶”活动，支持教育事业发展；组织定向招聘贫困大学生，在援建项目中优先招聘当地贫困人口带动就地就近就业；建立三级联动、一个主体、五个统一的“315”特色消费扶贫模式，积极推进产销结合，加大扶贫宣传，全员参与消费扶贫，加强与银行、互联网电商平台合作构建线上销售平台，并利用中国海油加油站等线下平台，实现从面向内部员工到面向全国数亿客户的跨越式突破，一年带贫超过1.2万户。

“此外，中国海油扶贫办与对口帮扶县市开展支部结对共建，深化与帮扶县市的交流合作，凝聚企地合力，进一步促进地方经济社会发展。”宋瑞林说。

同时，作为中国海油派驻五指山市的挂职干部，罗新增促成全国首例“橡胶收入保险”落地五指山市，在全省率先实施农村科技特派员制度，使五指山市成为海南省唯一被科技部列入“全国首批创新型县（市）名单”的市县。

谈及脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，“表彰大会现场提到的‘上下同心’‘精准务实’‘开拓创新’‘攻坚克难’‘不负人民’既是对脱贫攻坚精神的凝练，也是对乡村振兴的殷殷期许。”宋瑞林告诉人民网记者，目前，中国海油将制定今年及未来5年计划，尽可能发挥企业优势，助力乡村振兴建设。

据了解，中国海油下一步将在“四个不摘”要求下，与帮扶地政府共同研究制订支持当地特色优势产业发展、教育就业、村庄基础设施和农村公共服务建设等的举措，精准施策，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献海油力量。

(责编：王震、章斐然)

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