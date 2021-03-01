太平人寿在2020年中债成员综合评定中获“债券业务进步奖”
2021年03月01日10:10 | 来源：新华网
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原标题：太平人寿在2020年中债成员综合评定中获“债券业务进步奖”
近日，中央国债登记结算有限责任公司发布2020年度中债成员综合评定，太平人寿获“债券业务进步奖”。
为客观反映2020年度各市场成员的债券业务表现,引导市场成员积极参与债券市场基础设施建设与创新业务,促进债券市场规范、健康、平稳发展,按照《中债成员综合评定方案》,中央国债登记结算有限责任公司评出2020年度在发行承销、交易结算、柜台、担保品、估值等业务领域中表现突出的机构和个人。太平人寿作为央企子公司，一直积极投资国债、地方债，有力支持了地方经济社会发展。获评“债券业务进步奖”，充分表现了市场对公司投资行为的认可，太平人寿也是唯一获评该奖项的保险企业。
(责编：罗知之、吕骞)
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