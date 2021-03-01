2021年，你的家乡定了哪些“小目标”
2021年，你的家乡定了哪些“小目标”？
“十四五”开局之年，31个省（自治区、直辖市）在政府工作报告中，对GDP、物价、居民收入、生态环境、粮食生产等定下了2021年的“小目标”。
经济保持稳中求进总基调
GDP——在6%-10%区间，湖北、海南最高。
数据来源：31个省区市政府工作报告
记者梳理发现，在31地的政府工作报告中，均设定GDP增速目标，整体在6%-10%区间，保持稳中求进总基调。
具体来看，北京、上海、广东等21地GDP增速目标定在6%左右到7%以上区间（见下表）；福建、广西、安徽等10个省区GDP增速目标均超过7%，其中，湖北、海南GDP增速目标最高为10%。
数据来源：31个省区市政府工作报告 制表：王震
数据显示，多地上调GDP增长目标，其中，海南、湖北、山西涨幅较大，相比2020年，分别上调3.5、2.5和1.9个百分点。
财政——多数省区市在3%-6%区间，天津目标最高。
23个省区市在2021年主要预期目标中提及一般公共预算收入或财政收入。其中，多数省区市一般公共预算收入增长目标在3%-6%区间；天津、河北增长目标较高，分别为10%和6.5%。
固定投资——云南、广西增速目标超过10%。
18个省区市公布固定资产投资目标，增速目标在6%-15%区间，其中，云南、广西增速目标超过10%，分别为11%和15%。
社会消费——广西、海南增速目标超过10%。
17个省区市社会消费品零售增长目标，增速目标在6%-15%区间，其中，广西、海南增速目标超过10%，分别为12%和15%。
控物价、促就业、收入稳步增长
记者梳理发现，31个省区市主要预期目标中，均提到居民消费价格、就业和居民收入增长等有关老百姓“钱袋子”的问题。
数据来源：31个省区市政府工作报告
物价——27个省区市明确涨幅控制在3%左右。
居民消费价格方面，有27个省区市将涨幅目标控制在3%左右。此外，四川、重庆居民消费价格涨幅目标分别为3.5%、3.2%左右，上海则为2.5%左右；贵州未公布具体数字，但也提出控制在国家调控范围内。
就业——山东、河南等4省新增就业超100万人。
促进就业方面，20个省区市公布新增就业目标，其中，江苏、广东、山东、河南4省新增就业超100万人；除上述4省外，湖北、四川等6省新增就业超50万人；西藏、青海新增就业目标在10万人以内，分别5万人和6万人。
从失业率目标看，18个省区市明确城镇调查失业率为5.5%以内。此外，北京、上海、江苏控制在5%以内，湖北、甘肃、内蒙古控制在6%以内，黑龙江提出城镇调查失业率低于上年水平，贵州、四川、吉林未公布具体数据。
收入——12个省区市明确具体目标，海南、西藏最高。
居民收入方面，12个省区市明确具体增长目标，城镇居民收入增长整体在5%-13%区间，其中海南、西藏最高。此外，北京、广东、湖北等13省区市提出居民收入稳步增长或稳定增长；云南、广西、上海等6个省区市提出居民收入与经济增长基本同步或高于全国水平。
生态环境和粮食安全成重点
生态——单位GDP能耗成为各地“必修课”。
数据来源：31个省区市政府工作报告
记者梳理发现，在各地主要预期目标中，有29个省区市提到节能、减排、降碳和绿色发展等问题，其中大部分省区市都提出控制单位GDP能耗目标。此外，河北特别提出PM2.5平均浓度下降3%以上目标，青海特别提出保持空气质量和水质目标。
粮食——三个粮食大省均划定“红线”。
数据来源：31个省区市政府工作报告
19个省区市明确保障粮食安全目标，其中粮食大省黑龙江、河南粮食产量分别稳定在1500亿斤、1300亿斤，山东提出粮食产量和播种面积不低于2020年水平。此外，辽宁、江苏、湖南等多地提出保证粮食种面积，只增不减或者保持稳定。
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