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商务部：吸引更多优质外部要素资源促进国内大循环

2021年03月01日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （赵竹青）据商务部网站3月1日消息，商务部近日印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》，从五个方面提出二十二条具体举措，布置今年稳外资工作。

一是扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源促进国内大循环。深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，推动引资与引技引智引才相结合，编制《“十四五”利用外资发展规划》。

二是提升开放平台水平，打造国内国际双循环联接点、支撑点。打造改革开放新高地，深入开展服务业扩大开放示范试点，推进国家级经开区创新提升，提升边（跨）合区发展水平，积极推进区域开放发展。

三是加大产业链招商力度，推动国际国内产业链对接融合。创新招商引资方式，积极吸引战略投资，开展形式多样的投资促进活动，充分发挥各类展会作用。

四是完善外商投资服务保障体系，确保产业链供应链重点外资企业稳健运营。健全外商投资服务机制，强化重点外资企业联系服务，推动重点外资项目加快落地和建设，持续加大外商投资保护力度，用好外经贸发展专项资金。

五是深化“放管服”改革，为外资参与构建新发展格局营造良好环境。深入开展外商投资法配套规定“立改废”，完善外商投资管理制度，持续提升外商投资便利度，加强新闻宣传和舆论引导。

(责编：赵竹青、章斐然)

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