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工信部：我国连续11年位居世界最大制造业大国

2021年03月01日10:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍工业和信息化发展情况。工信部部长肖亚庆在会上介绍，2020年我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。

肖亚庆表示，回顾过去的五年，工业和信息化的成绩非常显著。总体看，综合实力进一步增强，重点领域的开拓创新取得了新的进步，发展动能持续增强，发展环境持续优化，为促进实体经济乃至整个国民经济平稳健康发展都提供了有力的支撑。

数据显示，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家，制造业的占比比重对世界制造业贡献的比重接近30%。

“十三五”时期，高技术制造业增加值平均增速达到了10.4%，高于规上工业增加值的平均增速4.9个百分点。规上工业增加值中的占比由“十三五”初期的11.8%提高到了15.1%。

信息传输软件和信息技术服务业的增加值有明显的提升，由约1.8万亿增加到了3.8万亿，占GDP比重由2.5%提升到3.7%。

肖亚庆表示，过去一年，工信部在推进信息化基础设施建设；推进网络化建设；推进数字经济发展等各个方面都作出了新的努力，这些努力支撑了抗疫取得战略性成果，也支撑了去年我国经济实现了正增长，网络强国和制造强国迈出了坚实的一步。

(责编：赵超、章斐然)

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