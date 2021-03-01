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工信部：我国新能源汽车累计销量超550万辆 连续6年位居全球第一

2021年03月01日11:04 | 来源：人民网
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　　人民网北京3月1日电 （赵超）今天，在国新办举行新闻发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆介绍，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计销量超过550万辆。

　　肖亚庆表示，近年来，我国相继发布了约60多项支持政策和举措，新能源汽车产业发展取得了积极成效，基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等各方面都取得了实质性突破。2020年新能源汽车销量增速达10.9%，并呈现持续增长的趋势。

　　肖亚庆指出，我国新能源汽车的发展还处于爬坡过坎的关键时期，新能源汽车自身市场竞争激烈，从技术、品质、消费者感受等方面还存在不少问题。下一步，工信部将围绕提高质量、促进融合、优化环境、扩大开放等四方面推进新能源汽车产业发展。

　　肖亚庆强调，我国在全面开放新能源汽车外资投资限制的基础上，在技术创新、国际贸易乃至标准法规的制定上，都持开放合作的态度，这将为新能源汽车的发展注入新的动力。

(责编：赵超、章斐然)

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