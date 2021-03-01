人民网北京3月1日电 （赵超）“2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍。”在今天举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，“十三五”时期中国集成电路产业发展成绩骄人，产业规模不断增长，技术创新上也不断取得突破，企业实力稳定提高，在设计、制造、封测等产业链上涌现出一批新的龙头企业。

田玉龙表示，下一步将加大企业减税力度，对于集成电路企业自获利年度开始减免企业所得税；同时在基础材料、工艺、设备方面加强提升；另外，搭建平台、优化产业生态、加强人才储备培养。

田玉龙指出，我国芯片产业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，使其更加健康可持续发展。中国政府在国家层面上将给予大力扶持，共同营造一个市场化、法治化和国际化的营商环境和产业发展的生态环境。

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