原标题：中国移动5G+，为信息发展注入新动能

“5G不仅仅是一张网，更是新技术革命的加速器。”中国移动副总经理赵大春如是说。5G的发展让人们的生活驶入快车道，5G在千行百业中与新技术、新模式的结合使得未来生活拥有无限可能。

在刚刚结束的极不平凡的2020年，中国移动在做好疫情保障的同时，坚决贯彻落实国家政策，全面实施“5G+”计划，建成全球规模最大的5G网络，拓展5G套餐客户超过1.6亿户，联合产业伙伴打造超过100个集团龙头示范项目和2000个省级区域特色项目。截至2020年底，中国移动已累计开通5G基站39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供了5G服务，在2021年，中国移动将进一步发展5G建设，进一步加强网络覆盖，基本实现全国所有县以上城区和重要区域的5G覆盖。

2021年1月26日，中国移动与中国广电订立了“5G共建共享”合作协议，5G也因此正快速走向大众生活。与此同时，5G在工业、医疗、娱乐等多领域的行业垂直应用也在快速落地。2021年，中国移动还将进一步丰富拓展5G应用的新场景、新产品、新业态，同时，加速5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算五种信息技术之间的融合创新，加速信息技术与经济社会民生的深度融合，全面推进信息基础设施建设，以5G等信息技术为代表的新基建将为中国信息发展注入新动能。

在与各行各业合作方面，中国移动提出建设5G精品专网、构建核心能力平台、推进产业深度融合三项举措，从网络、平台、生态各方面赋能行业。打造5G精品网，实现“网随业动、按需建网”，中国移动的5G专网优享模式在娱乐媒体服务行业、专享模式在智慧医疗服务行业、尊享模式在港口运输行业都得到了很好的应用，非常好地满足了客户多样化、定制化的需求；构建5G+AICDE能力体系，提供九大核心平台服务，打造包括智慧交通、智慧教育、智慧医疗等九大核心行业平台，进一步提升行业服务能力，赋能经济社会数字化、网络化、智能化转型；做大朋友圈，加快推进5G产业深度融合发展，促进产业链整体升级，跨界跨域融合，加速推进平台共享和生态共创。

春节假期刚刚结束，在新的一年里，中国移动将继续全面推进信息基础设施建设、推进全社会数智化转型，继续深入实施“5G+”计划，与业内外合作伙伴携手共同推进5G的融合创新，共建5G智慧生活新篇章。

(责编：赵超、吕骞)