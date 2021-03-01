人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国移动5G+，为信息发展注入新动能

2021年03月01日11:32 | 来源：中国网
小字号
原标题：中国移动5G+，为信息发展注入新动能

　　“5G不仅仅是一张网，更是新技术革命的加速器。”中国移动副总经理赵大春如是说。5G的发展让人们的生活驶入快车道，5G在千行百业中与新技术、新模式的结合使得未来生活拥有无限可能。

　　在刚刚结束的极不平凡的2020年，中国移动在做好疫情保障的同时，坚决贯彻落实国家政策，全面实施“5G+”计划，建成全球规模最大的5G网络，拓展5G套餐客户超过1.6亿户，联合产业伙伴打造超过100个集团龙头示范项目和2000个省级区域特色项目。截至2020年底，中国移动已累计开通5G基站39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供了5G服务，在2021年，中国移动将进一步发展5G建设，进一步加强网络覆盖，基本实现全国所有县以上城区和重要区域的5G覆盖。

　　2021年1月26日，中国移动与中国广电订立了“5G共建共享”合作协议，5G也因此正快速走向大众生活。与此同时，5G在工业、医疗、娱乐等多领域的行业垂直应用也在快速落地。2021年，中国移动还将进一步丰富拓展5G应用的新场景、新产品、新业态，同时，加速5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算五种信息技术之间的融合创新，加速信息技术与经济社会民生的深度融合，全面推进信息基础设施建设，以5G等信息技术为代表的新基建将为中国信息发展注入新动能。

　　在与各行各业合作方面，中国移动提出建设5G精品专网、构建核心能力平台、推进产业深度融合三项举措，从网络、平台、生态各方面赋能行业。打造5G精品网，实现“网随业动、按需建网”，中国移动的5G专网优享模式在娱乐媒体服务行业、专享模式在智慧医疗服务行业、尊享模式在港口运输行业都得到了很好的应用，非常好地满足了客户多样化、定制化的需求；构建5G+AICDE能力体系，提供九大核心平台服务，打造包括智慧交通、智慧教育、智慧医疗等九大核心行业平台，进一步提升行业服务能力，赋能经济社会数字化、网络化、智能化转型；做大朋友圈，加快推进5G产业深度融合发展，促进产业链整体升级，跨界跨域融合，加速推进平台共享和生态共创。

　　春节假期刚刚结束，在新的一年里，中国移动将继续全面推进信息基础设施建设、推进全社会数智化转型，继续深入实施“5G+”计划，与业内外合作伙伴携手共同推进5G的融合创新，共建5G智慧生活新篇章。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
守好一江清水 推动长江流域绿色发展
　　3月1日，我国首部流域法律《中华人民共和国长江保护法》（下文简称《长江保护法》）正式实施。 长江，是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。…
国家电网辛保安：下足“绣花功” 巩固拓展脱贫攻坚成果
　　人民网北京3月1日电（许维娜）“‘十三五’期间，国家电网推进贫困地区电网升级改造，累计投资7775亿元，提前一年完成‘新一轮’农网改造升级任务。”日前，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在国家电网有限公司服务脱贫攻坚总结表彰大会上表示，公司完成了“三区三州”深度贫困地区和中西部381个国家级贫困县改造升级、抵边村寨电网建设等任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部