人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

工信部：5G流量单价两年下降46% 加快6G布局

2021年03月01日12:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月1日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍工业和信息化发展情况。工信部部长肖亚庆在会上介绍，目前我国5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%，单价降至4.4元/GB；5G流量单价近两年下降46%，未来还会进一步下降。

肖亚庆表示，中国5G网络建设无论是基站的总量、网络质量以及通信装备的制造水平，都处于全球领先水平。从国内看，我国建设了超过71.8万个5G基站，已经基本覆盖全国所有的地级以上城市，独立组网模式实现规模部署。

此外，5G终端连接数超过2亿；2020年5G手机终端出货量达到1.63亿部，上市的新机型款式218种；5G创新应用日益丰富，“5G+工业互联网”发展迅猛，全国在建项目超过1100个。

肖亚庆指出，后续要进一步夯实5G产业基础，深化融合应用，扩大开放合作。同时，加快6G布局，推动网络优化升级，确保网络安全。他表示，6G目前仍属于探索阶段，中国将加强国际合作，共同推动的标准、技术的成熟。

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家电网辛保安：下足“绣花功” 巩固拓展脱贫攻坚成果
　　人民网北京3月1日电（许维娜）“‘十三五’期间，国家电网推进贫困地区电网升级改造，累计投资7775亿元，提前一年完成‘新一轮’农网改造升级任务。”日前，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在国家电网有限公司服务脱贫攻坚总结表彰大会上表示，公司完成了“三区三州”深度贫困地区和中西部381个国家级贫困县改造升级、抵边村寨电网建设等任务。…
工信部：5G流量单价两年下降46% 加快6G布局
　　人民网北京3月1日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍工业和信息化发展情况。工信部部长肖亚庆在会上介绍，目前我国5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%，单价降至4.4元/GB；5G流量单价近两年下降46%，未来还会进一步下降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部