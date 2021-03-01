人民网北京3月1日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍工业和信息化发展情况。工信部部长肖亚庆在会上介绍，目前我国5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%，单价降至4.4元/GB；5G流量单价近两年下降46%，未来还会进一步下降。

肖亚庆表示，中国5G网络建设无论是基站的总量、网络质量以及通信装备的制造水平，都处于全球领先水平。从国内看，我国建设了超过71.8万个5G基站，已经基本覆盖全国所有的地级以上城市，独立组网模式实现规模部署。

此外，5G终端连接数超过2亿；2020年5G手机终端出货量达到1.63亿部，上市的新机型款式218种；5G创新应用日益丰富，“5G+工业互联网”发展迅猛，全国在建项目超过1100个。

肖亚庆指出，后续要进一步夯实5G产业基础，深化融合应用，扩大开放合作。同时，加快6G布局，推动网络优化升级，确保网络安全。他表示，6G目前仍属于探索阶段，中国将加强国际合作，共同推动的标准、技术的成熟。

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