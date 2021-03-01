人民网北京3月1日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍工业和信息化发展情况。工信部部长肖亚庆在会上表示，中小企业是我国数量最大、最活跃的市场主体，工信部将通过“三道减法”“三道加法”推动中小企业创新发展。

“三道减法”，即做好税费、拖欠、融资成本减法。去年全年新增减税降费规模超过2.5万亿，这对中小企业的发展是巨大的支持。金融机构、金融企业去年发放的中小企业特别是小微企业贷款平均利率5.08%，比去年初下降0.8个百分点。

“三道加法”，即做好服务、数字化、融资规模加法。各地去年举办中小企业服务的各种活动达到了9万多场次，服务670多万次，服务的企业达到了5000多万个次，同时还实施中小企业数字化赋能专项行动、制造业双创活动，到去年培育的小巨人企业1832家，带动了各地培育专精特新中小企业3万多家。金融机构支持的小微贷款余额超过了15万亿，同比增30.3%。

肖亚庆表示，工信部将加快“十四五”中小企业发展规划的编制，进一步健全支持中小企业发展的制度，完善公共服务、市场化服务、社会化公益服务相结合的中小企业服务体系，同时引导服务机构提供规范化、精细化、个性化的服务。

(责编：赵超、高雷)