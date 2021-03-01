人民网北京3月1日电（许维娜）“‘十三五’期间，国家电网推进贫困地区电网升级改造，累计投资7775亿元，提前一年完成‘新一轮’农网改造升级任务。”日前，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在国家电网有限公司服务脱贫攻坚总结表彰大会上表示，公司完成了“三区三州”深度贫困地区和中西部381个国家级贫困县改造升级、抵边村寨电网建设等任务。

“三区三州”电网建设工程海拔最高措勤110千伏输变电工程全线贯通。

辛保安介绍，在光伏扶贫项目带动下，国家电网加快了光伏扶贫配套电网建设，在定点扶贫的“四县一区”捐建254座光伏扶贫电站，为36万贫困人口提供“阳光存折”，同时还搭建了全国光伏扶贫信息监测中心，保证了光伏扶贫健康稳定发展。

“自开展定点扶贫工作以来，我们已累计投入帮扶资金16亿元，统筹推进产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、医疗救助、公共设施建设等，帮助5000多位贫困学子完成学业，定点扶贫的‘四县一区’和地方政府安排的2029个扶贫点全部按期摘帽出列。”辛保安说。

辛保安还表示，下一步要下足“绣花功”，全力巩固拓展脱贫攻坚成果：做好脱贫地区电网运行维护，持续提升供电保障能力；抓好光伏扶贫后续服务，推动构建“地方政府主导、专业机构参与”的电站运维管理长效模式；巩固定点扶贫和驻村帮扶成果，按照“四个不摘”工作要求，保持帮扶总体措施稳定。

在支持乡村振兴方面，辛保安表示，要进一步做好先行官，以实施乡村振兴规划为引领，科学规划建设农村电网，大力实施农村电网巩固提升工程，提高电网自动化、智能化水平，实现农村从“用上电”向“用好电”转变。

“要加强乡镇供电所建设，稳步提升服务水平，进一步聚焦电气化，全力推动农村清洁低碳用能，积极推进乡村清洁能源建设工程，支持农村地区分布式光伏、分散式风电、生物质发电等新能源发展。”辛保安还指出，要深入开展“供电+能效服务”，在现代农业园区等大力推广电能替代，推进车联网平台向农村地区延伸，加快农村充电设施建设。

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