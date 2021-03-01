人民网北京3月1日电 （陈炜）今日，中国上市公司协会发布“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书。

中国上市公司协会对全体上市公司董事会秘书提出了五项倡议，内容分别是：坚守合规底线，做依法治理的践行者；落实监管要求，做规章制度的维护者；持续加强学习，做勤勉尽责的推动者；完善信息披露，做有效信息的传播者；强化投资者保护，做股东权益的守护者。

中国上市公司协会表示，发布倡议书旨在推动相关新政策、新法规纳入上市公司规章制度，提高守法合规、敬畏市场、规范治理的能力和意识。

附倡议书全文

各上市公司董事会秘书：

2020年3月1日，新《证券法》正式施行，为证券市场全面深化改革落实落地，提高上市公司质量，切实维护投资者合法权益，提供了坚强的法治保障。值此新《证券法》颁布一周年之际，为深入贯彻落实新《证券法》，推动相关新政策新法规纳入上市公司规章制度，提高守法合规、敬畏市场、规范治理的能力和意识，特向全体上市公司董事会秘书倡议如下：

一、坚守合规底线，做依法治理的践行者。上市公司及其董监高应坚守“四条底线”，持续强化不愿、不敢、不能违规的强烈意识，全面深化公司合规体系建设，完善治理结构、提高治理水平，规范运作、诚信经营、自觉维护。

二、落实监管要求，做规章制度的维护者。上市公司应结合实际情况，与有关部门和律师及时召开会议，针对扩大证券适用范围、推行注册发行制度、履行董监高责任、完善投资者保护和加强信息披露等方面，讨论和梳理新《证券法》等规定纳入内部规章制度的具体落实细节。

三、持续加强学习，做勤勉尽责的推动者。上市公司董秘应带头夯实贯彻落实《证券法》责任，有效推动公司董监高完成新《证券法》相关培训，勤勉尽责、认真履职。

四、完善信息披露，做有效信息的传播者。上市公司要确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，简明扼要、通俗易懂地披露信息，不断提升自愿性信息披露的水平和能力，切实维护投资者知情权。

五、强化投资者保护，做股东权益的守护者。上市公司要主动做好投资者关系管理，积极回应投资者关切，妥善处理投资者诉求。要通过形式多样、内容丰富的投资者教育活动，大力弘扬理性投资、价值投资和长期投资理念。

中国上市公司协会董事会秘书委员会

2021年3月1日

(责编：王震、高雷)