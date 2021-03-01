水利部部长：防患未然！做好2021年水旱灾害防御
2021年03月01日23:59 | 来源：新华社
小字号
新华社北京3月1日电（记者刘诗平）水利部部长李国英1日强调，做好2021年水旱灾害防御工作，要强化预报、预警、预演、预案措施，依法科学精细调度水工程，强化科技引领，狠抓责任落实，坚决做到防患于未然。
李国英是在水利部水旱灾害防御工作视频会议上作出以上强调的。他说，做好2021年水旱灾害防御工作，要加强实时雨情水情信息的监测和分析研判，完善水旱灾害预警发布机制，开展水工程调度模拟预演，细化完善江河洪水调度方案和超标洪水防御预案。抓好水库安全度汛、山洪灾害防御等重点难点和薄弱环节，充分发挥水工程防洪减灾效益。
同时，要密切监视旱情发展变化，加强抗旱水源统一管理和调度，确保供水安全和粮食安全。强化科技引领，推进建立流域洪水“空天地”一体化监测系统，建设数字流域，为防洪调度指挥提供科学的决策支持。
2021年是“十四五”开局之年。李国英指出，做好“十四五”时期水旱灾害防御工作，要坚持建重于防、防重于抢、抢重于救，坚持“预”字当先、关口前移，坚持依法防控、科学防控，坚持统一调度、团结抗洪，加快完善流域防洪减灾工程体系，全面提升水旱灾害防御现代化调度指挥能力，牢牢守住水旱灾害风险防控底线。
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- “落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书发布
- 人民网北京3月1日电 （陈炜）今日，中国上市公司协会发布“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书。 中国上市公司协会对全体上市公司董事会秘书提出了五项倡议，内容分别是：坚守合规底线，做依法治理的践行者；落实监管要求，做规章制度的维护者；持续加强学习，做勤勉尽责的推动者；完善信息披露，做有效信息的传播者；强化投资者保护，做股东权益的守护者。…
相关新闻
- 评论
- 关注