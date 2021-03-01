人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

水利部部长：防患未然！做好2021年水旱灾害防御

2021年03月01日23:59 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京3月1日电（记者刘诗平）水利部部长李国英1日强调，做好2021年水旱灾害防御工作，要强化预报、预警、预演、预案措施，依法科学精细调度水工程，强化科技引领，狠抓责任落实，坚决做到防患于未然。

　　李国英是在水利部水旱灾害防御工作视频会议上作出以上强调的。他说，做好2021年水旱灾害防御工作，要加强实时雨情水情信息的监测和分析研判，完善水旱灾害预警发布机制，开展水工程调度模拟预演，细化完善江河洪水调度方案和超标洪水防御预案。抓好水库安全度汛、山洪灾害防御等重点难点和薄弱环节，充分发挥水工程防洪减灾效益。

　　同时，要密切监视旱情发展变化，加强抗旱水源统一管理和调度，确保供水安全和粮食安全。强化科技引领，推进建立流域洪水“空天地”一体化监测系统，建设数字流域，为防洪调度指挥提供科学的决策支持。

　　2021年是“十四五”开局之年。李国英指出，做好“十四五”时期水旱灾害防御工作，要坚持建重于防、防重于抢、抢重于救，坚持“预”字当先、关口前移，坚持依法防控、科学防控，坚持统一调度、团结抗洪，加快完善流域防洪减灾工程体系，全面提升水旱灾害防御现代化调度指挥能力，牢牢守住水旱灾害风险防控底线。

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书发布
　　人民网北京3月1日电 （陈炜）今日，中国上市公司协会发布“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书。 中国上市公司协会对全体上市公司董事会秘书提出了五项倡议，内容分别是：坚守合规底线，做依法治理的践行者；落实监管要求，做规章制度的维护者；持续加强学习，做勤勉尽责的推动者；完善信息披露，做有效信息的传播者；强化投资者保护，做股东权益的守护者。…
守好一江清水 推动长江流域绿色发展
　　3月1日，我国首部流域法律《中华人民共和国长江保护法》（下文简称《长江保护法》）正式实施。 长江，是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部