新华社北京3月1日电（记者刘诗平）水利部部长李国英1日强调，做好2021年水旱灾害防御工作，要强化预报、预警、预演、预案措施，依法科学精细调度水工程，强化科技引领，狠抓责任落实，坚决做到防患于未然。

李国英是在水利部水旱灾害防御工作视频会议上作出以上强调的。他说，做好2021年水旱灾害防御工作，要加强实时雨情水情信息的监测和分析研判，完善水旱灾害预警发布机制，开展水工程调度模拟预演，细化完善江河洪水调度方案和超标洪水防御预案。抓好水库安全度汛、山洪灾害防御等重点难点和薄弱环节，充分发挥水工程防洪减灾效益。

同时，要密切监视旱情发展变化，加强抗旱水源统一管理和调度，确保供水安全和粮食安全。强化科技引领，推进建立流域洪水“空天地”一体化监测系统，建设数字流域，为防洪调度指挥提供科学的决策支持。

2021年是“十四五”开局之年。李国英指出，做好“十四五”时期水旱灾害防御工作，要坚持建重于防、防重于抢、抢重于救，坚持“预”字当先、关口前移，坚持依法防控、科学防控，坚持统一调度、团结抗洪，加快完善流域防洪减灾工程体系，全面提升水旱灾害防御现代化调度指挥能力，牢牢守住水旱灾害风险防控底线。

(责编：郝江震、白宇)