本报记者 王 政

“‘十三五’期间，我国工业增加值由23.5万亿元增加到31.3万亿元，连续11年成为世界最大的制造业国家。”在3月1日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆说，“十三五”时期，我国制造强国和网络强国建设取得明显成效，各项主要目标任务如期完成。

2020年，我国工业增加值达到31.3万亿元，对世界制造业贡献的比重接近30%。“十三五”时期高技术制造业增加值平均增速达到了10.4%，高于规上工业增加值的平均增速4.9个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业的增加值明显提升，由约1.8万亿元增加到3.8万亿元。

“十三五”我国制造强国和网络强国建设主要目标顺利完成，还体现在创新能力、信息基础设施建设、信息化和工业化融合、工业绿色低碳发展等方面。从创新能力看，2016—2019年，规模以上工业企业研发经费投入增长27.7%。从信息基础设施建设看，截至2020年底，我国固定宽带家庭普及率达96%，移动宽带用户普及率达108%。从信息化和工业化融合看，截至2020年底，重点行业骨干企业数字化研发设计工具普及率达到73%，比2015年提高11个百分点。从工业绿色低碳发展看，2016—2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降约16%。

肖亚庆介绍，“十三五”期间我国产业结构升级主要表现在三个方面。一是传统产业转型升级加速，我国提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标，累计退出“僵尸企业”的粗钢产能6474万吨。共建设2121家绿色工厂、171家绿色工业园区、189家绿色供应链企业，绿色制造体系初步形成。

二是战略性新兴产业加快发展，前沿领域不断取得新的突破。新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一。2020年，高技术制造业和装备制造业增加值占规上工业增加值的比重分别达到15.1%和33.7%，成为引领带动产业结构优化升级的重要力量。

三是产业创新能力明显增强，一批关键技术和产品取得重大突破。“十三五”期间，我国建成17个国家制造业创新中心。航空航天装备技术水平大幅提高，深远海海洋工程装备及高技术船舶快速发展，人脸识别等人工智能重要领域专利数量处于全球第一梯队。

此外，我国5G商用迈出坚实步伐。到2020年底，累计开通5G基站71.8万个，5G手机终端连接数突破2亿户。我国5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%，单价两年来下降了46%。

除建成全球规模最大5G网络，“十三五”期间，我国还建成了全球规模最大的光纤和4G网络，千兆光纤覆盖家庭超过1亿户。通过深入推进电信普遍服务，行政村通4G和光纤比例均超过99.9%。持续开展网络提速降费专项行动，“十三五”以来，我国固定宽带和手机流量平均资费水平下降95%以上。

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 02 版）

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