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A股优进劣出生态逐渐形成

周 琳 马春阳
2021年03月02日08:00 | 来源：经济日报
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原标题：A股优进劣出生态逐渐形成

　　退市新规的出台是健全我国资本市场的重要举措。新规实施以来，投机炒作行为得到有效抑制，企业规范经营意识不断加强，资本市场资源配置效率有望继续提高。资本市场改革不会毕其功于一役，未来资本市场的健康发展仍有赖于法律配套的进一步完善。

　　被称为A股“史上最严”的退市新规落地已两个月。截至3月1日，A股退市公司累计总数已达128家，另有7只股票几乎提前锁定为退市股，A股退市逐步常态化，有进有出、优胜劣汰的市场生态加速形成。

　　近期，监管部门多次发声强调退市重要性，部署退市任务。《建设高标准市场体系行动方案》提出，建立常态化退市机制。中国证监会2021年系统工作会议也强调，严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。

　　多位业内专家在接受经济日报记者采访时表示，监管部门反复表态要严格退市监管，意味着常态化退市机制建设已上升为顶层设计，释放强化退市监管信号。作为市场经济资源配置的前沿，资本市场不断完善退市制度，有利于进一步提升市场资源配置效率，提高上市公司质量。

　　提升市场资源配置效率

　　退市制度的本质是优胜劣汰，提升资本市场的资源配置效率，把资本配置到质地优良、具备发展前景的市场主体中去。退市新规的出台是注册制改革背景下的重要举措，长期看，有望改善资本市场的资源配置效率。

　　红塔证券首席经济学家李奇霖认为，退市新规有利于完善资本市场基础制度建设，将使资金更多流入业绩优良的好公司，提高资本市场上市公司整体质量，优化市场资源配置，并进一步简化退市流程，有望改善A股市场退市难、退市慢问题。新退市制度使壳资源价值降低，有利于培育投资者的价值投资和理性投资理念，投机炒作行为会被抑制，吸引更多长线资金入市。

　　诺亚控股首席经济学家夏春表示，退市新规优化退市标准，加速出清“僵尸企业”，有利于市场实现优胜劣汰。退市新规对4类强制退市指标均有完善，有助于堵住规避退市的空间、发挥“用脚投票”的退市功能，实现资本市场的优胜劣汰。优势的资源配置会向优质上市公司集中，优质公司将会有更强的流动性溢价，后续进行再融资也会更容易。而所谓的垃圾股则会进一步丧失流动性，壳资源的价值大幅降低，在退市新规下，二级市场流动性显著不足的上市公司会被自动淘汰，市场将逐步形成有进有退、大浪淘沙的生态。

　　退市新规缩短财务指标的认定年限，对净利润指标有更严格的规定，显著提高了上市公司保壳的财务成本。夏春表示，在面临退市风险的情况下，过去通过资产重组或出售不良资产等方式来规避退市不再可行，须承担更多成本和不确定性。总体看，退市新规的实施是通过市场化、法治化方式提高上市公司质量的有益途径，退市新规将A股全市场退市标准与注册制下的科创板、创业板退市标准拉齐，为后续全市场推行注册制奠定了基础。

　　倒逼企业进一步规范经营

　　本轮退市制度改革，沪深证券交易所全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准，加大对财务造假、信披违规等违法违规行为的打击力度，并通过推动退市常态化来倒逼上市公司规范运作、合规经营。

　　李奇霖认为，较之过去，新规有几方面变化。一是新增规范类指标及信息披露缺陷退市指标，有利于促进投资者利益保护，可在一定程度上丰富交易所日常监管的“工具箱”，提升对违法违规上市公司的威慑性。二是风险警示板的设立有利于引导理性投资，规避绩差或有劣迹的公司，能发挥退市过渡作用。三是取消暂停上市和恢复上市的相关规定，有利于简化退市流程，提高退市效率。四是退市新规在保留原有重大违法退市标准前提下，新增造假金额和造假比例等指标，使重大违法退市指标体系更完善，进一步提升重大违法认定标准的完整性。

　　中原证券首席经济学家邓淑斌表示，退市新规对财务造假有量化标准，更容易界定，将对财务存在问题的公司加大打击力度，促使其退出市场。对暂时亏损但业务前景广阔的公司更友好，让市场自行判断其价值；退市流程更简化，将大幅提升退市效率；引入“面值退市”等国际成熟经验，让投资者“用脚投票”，使“劣币”自行退出市场。只要退市新规能严格落实，将对我国资本市场形成积极正面影响，引导资金流入具备发展前景的市场主体。

　　夏春认为，市场化、常态化的退市机制将投资风险更充分暴露出来，机构投资者在股票配置方面会更青睐优质公司，有助于推进股票市场的机构化进程，增加风险警示板并提高对投资者适当性的要求，强化风险揭示和投资者保护力度，有利于充分发挥监管效能，引导投资者理性投资。站在投资者角度看，退市新规有望阻止部分高风险股票的投机炒作，引导理性投资，投资者未来更需重视上市公司基本面。

　　配套法律法规仍需跟进

　　目前，A股市场以上市公司被动退市为主，退市类型多是财务指标退市，A股的退市类型仍有待继续丰富。

　　一位匿名的上市公司董秘认为，目前退市整理期的设置还可进一步完善，按照退市新规，交易类退市不设退市整理期，其余类型退市整理期首日不设涨跌幅限制。从实际体验看，退市整理期对保护投资者的意义有限，建议可进一步缩短交易时间。

　　李奇霖表示，未来需关注主动退市、并购重组、破产重整等上市公司多元化退出渠道的制度建设。退市指标可进一步差异化、灵活化处理。在设定企业退市标准时，可考虑与不同的企业发行条件进行匹配，使企业能得到差异化处理。

　　针对未来完善退市制度的方向，中山证券首席经济学家李湛表示，要继续完善多层次资本市场结构，建立高效顺畅的转板机制，优化与推行投资者保护机制。对投资者而言，强制退市、转板退市以及并购重组退市等都意味着利益损失，建议在完善退市制度的同时强化投资者保护机制。

　　配套法律法规要跟进。2020年以来，从新修订的证券法正式施行，到不久前公布的退市新规，再到刑法修正案（十一）获得审议通过，我国资本市场基础制度建设完成了“三连跳”，欺诈发行违法成本大幅提升。

　　夏春认为，在注册制下，上市公司“宽进宽出”，重要的不是退市数量，而更应关注上市公司质量。从法律制度来考虑，要将退市制度与新证券法、刑法修正案（十一）等相衔接，健全具有中国特色的证券集体诉讼制度，在欺诈发行、信息披露造假、提供虚假证明文件和操纵市场等4类证券期货犯罪方面提高刑事惩戒力度，强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究，压实保荐人等中介机构的“看门人”职责，为退市制度平稳运行保驾护航。

(责编：赵超、吕骞)

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