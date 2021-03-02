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中国经济走出V型曲线，有哪些硬核支撑

王林
2021年03月02日08:02 | 来源：中国青年报
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原标题：中国经济走出V型曲线，有哪些硬核支撑

　　人均GDP是经济产出效率的刻画指标，用以说明人们创造财富的能力，衡量经济发展长期变动。英国用了150多年，将人均GDP从1300美元增长至2600美元，美国实现同样的倍增，用了53年。而中国仅仅用了20年，就实现了10倍增长，人均GDP从1000美元上升到1万美元以上。

　　2月28日，国家统计局发布《2020年国民经济和社会发展统计公报》。这份中国经济的“综合评价表”显示，2020年国内生产总值（GDP）达101.6万亿元，比上年增长2.3%；人均国内生产总值72447元，比上年增长2%。

　　国家统计局副局长盛来运介绍说，2020年中国经济总量突破100万亿元大关，人均国内生产总值连续两年超过1万美元。中国也是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，按年平均汇率折算，2020年中国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。

　　2019年一到四季度，中国GDP分别同比增长6.3%、6.0%、5.9%、5.8%，2020年一到四季度分别同比增长-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%。盛来运说，中国经济“走出了一条令世界惊叹的V型曲线，成为推动全球经济复苏的主要力量”。

　　人均GDP连续2年超1万美元

　　虽然已从政府部门退休多年，但著名经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源还是很忙。每次重要的宏观经济指标发布，他的电话都可能被打爆。外界想知道，这位国家统计局前总经济师如何评价当前的中国经济形势。

　　对于2020年的中国经济，姚景源尤其看重两个指标：经济总量和人均GDP。在他看来，前者决定了中国经济的“块头”，“有了块头，抗风险能力才够强，韧性和回旋余地才会大”，后者则是“中国经济可持续性和未来增长潜力的标志”。

　　2010年，中国GDP总量为401513亿元；10年后GDP总量达101.6万亿元，圆满实现翻一番的目标。“比2010年翻一番，这是实现全面小康社会的一个重要指标，如今我们在总量上已经完成了任务。”姚景源说。

　　盛来运表示，过去一年，我国加大精准脱贫力度，持续推进污染防治，积极防范化解重大风险。“攻下最难的堡垒，啃下最硬的骨头，脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建成小康社会取得伟大历史性成就。”

　　相比GDP总量，国际上更为关注的是人均GDP指标。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨在其代表作《经济学》一书中指出，人均GDP是经济产出效率的刻画指标，用以说明人们创造财富的能力，衡量经济发展长期变动。

　　从历史上看，大多数国家人均GDP的增长都经历了漫长的过程。英国用了150多年，才将人均GDP从1300美元增长至2600美元，美国实现同样的倍增，也用了53年。而中国仅仅用了20年，就实现人均GDP从1000美元升到1万美元以上的10倍增长。

　　但是，人均GDP1万美元也经常被视为一个门槛。世界银行用人均GNI（国民总收入）划分不同收入水平的国家，人均GNI12375美元以上的国家视为高收入国家。对中国而言，人均GNI与人均GDP差距很小，目前仍属于中等收入国家。

　　追踪各国历史，大多数进入中等收入水平的国家，在人均GDP达到一定水平后，贫富差距反而进一步拉大，陷入长期的经济增长停滞，鲜有跻身高收入国家者。因此，世界银行提出了“中等收入陷阱”概念。

　　美国知名中国问题专家何汉理曾提醒，改革开放使中国跨越“贫困陷阱”，成为中高收入国家，但要注意规避“中等收入陷阱”。

　　姚景源认为，人均GDP已连续两年超过1万美元，尤其是在新冠肺炎疫情影响下依然取得这样的成绩，这说明中国经济未来仍然具有增长潜力，完全有能力跨越“中等收入陷阱”。

　　就业指标超额完成

　　如果说人均GDP代表平均每个人创造的财富有多少，是“国富”的指标，那么居民收入的增长与财富积累的程度，就是是否“藏富于民”的象征。

　　尽管疫情给居民收入带来不利影响，但居民收入的增长与经济增长保持同步。《公报》显示，2020年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%，快于人均国内生产总值增速。全国居民人均可支配收入中位数27540元，增长3.8%。农村居民人均可支配收入比上年实际增长3.8%，快于城镇2.6个百分点。城乡居民人均可支配收入比值为2.56，比上年缩小0.08。

　　中国社会科学院国家金融与发展实验室、金融研究所发布的《中国国家资产负债表2020》指出，全国居民部门财富占比76%，达到512.6万亿元，居民人均财富约为36.6万元。2000年-2019年，中国名义GDP的复合年均增速为12.8%，而社会净财富的复合年均增速为16.2%，高于经济增速。

　　姚景源认为，居民收入的增长，很大程度上来自居民就业的稳定，尤其是在疫情冲击下，过去一年就业优先的政策取得了积极成效。

　　《公报》显示，去年全国城镇新增就业1186万人，比上年少增166万人。截至2020年年末，全国城镇调查失业率为5.2%，城镇登记失业率为4.2%，均低于预期目标。盛来运说，2020年保居民就业、保基本民生扎实有力，就业指标超额完成年初预期目标。

　　“去年在那么困难的情况下，计划新增900万（就业），实际新增1186万，调查失业率也低于前年，这个成就真是来之不易。”在姚景源看来，经济工作的最终目的是改善民生，而就业是民生之本。

　　许多经济学者认为，中国每新增一个百分点的GDP，可以支撑200万的就业。如今，仅凭2.3%的GDP增速，如何支撑起1000多万新增就业？

　　北京师范大学教授、一带一路学院研究员万喆分析认为，去年中国经济的就业指标恢复得好，主要得益于疫情中经济快速恢复，尤其是在下半年，许多企业的出口订单在增加，吸纳了相当多的就业。但她也提醒，随着其他国家加快复工复产，以及财政和货币政策的发力，今年出口型企业要注意外部需求会出现较大变化。

　　消费正逐步回暖

　　在这份“综合评价表”中，与消费有关的经济数据最引人关注。

　　2020年，全国社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%。按消费类型统计，商品零售额352453亿元，下降2.3%。受疫情影响，各行各业的消费情况都不乐观，例如，疫情影响最明显的餐饮业收入额下降16.6%。

　　反映在个人消费支出上，2020年全国居民人均消费支出21210元，比上年下降1.6%，扣除价格因素，实际下降4.0%。其中，人均服务性消费支出9037元，比上年下降8.6%，占居民人均消费支出的比重为42.6%。在经济增长的“三驾马车”中，消费支出拉动GDP下降0.5个百分点，资本形成总额拉动增长2.2个百分点，货物和服务净出口拉动增长0.7个百分点。

　　万喆认为，目前全社会的消费热情和能力尚未从疫情冲击中完全恢复。首先是因为疫情反复，不同行业受到不同影响，交通旅游航运等消费依然受挫，但食品消费类CPI比较高，甚至出现了通胀和通缩同时存在的情况。其次，疫情影响下，居民储蓄率在升高，消费意愿有所降低。另外，解决了大量就业的小微企业依然面临冲击，资金周转困难、流动性紧张的警报还未解除。

　　居民消费结构也出现了明显变化。2020年，粮油、食品类零售额比上年增长9.9%，饮料类增长14.0%，烟酒类增长5.4%，化妆品类增长9.5%，通讯器材类增长12.9%，服装、鞋帽、针纺织品类下降6.6%，金银珠宝类下降4.7%，石油及制品类下降14.5%，汽车类下降1.8%。

　　万喆认为，要想促进消费，根本上还是要想方设法提高居民收入，注重营商环境建设，帮助小微企业和个体工商户发展。

　　她还建议，疫情期间数字文化娱乐服务获得较快增长，已经成为新的消费增长点，可以借鉴日韩等国经验，大力推动文化创意产业的发展，放开相关管制。“现在我们的消费趋势，已经从必需品发展到非必需品，从实物产品发展到文化精神产品。”

　　国家电影局的数据显示，春节假期7天，全国电影票房达78.22亿元，比2019年增长32.47%，再次刷新春节档全国电影票房纪录，同时创造了多项世界票房纪录。《2020年中国网络电影行业年度报告》显示，2020年共上新769部网络电影，其中79部影片分账票房破千万元，千万级影片票房同比增长125%。

　　影视娱乐行业的复苏，也是全民消费能力恢复的缩影。姚景源认为，如今大多数行业的消费情况恢复得都不错，从去年三四季度开始，许多消费指标都已由负转正，并且在逐月回升。今年，在扩大内需、构建新发展格局的大背景下，居民消费将会逐渐回暖。

(责编：赵超、吕骞)

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