宁迪

原标题：用“改革”做“底料” 熬一碗央企螺蛳粉

网红食品螺蛳粉的江湖里，最近冒出来一名新成员。

今年年初，中石化易捷公司在广西南宁发布了新品牌食品——“易姐姐”螺蛳粉，正式宣布进军螺蛳粉行业。

随后，全国近3万家中石化加油站易捷便利店的货架上摆上了这款螺蛳粉，不仅如此，通过易捷线上平台，消费者也可以轻松下单。

一时间引得众人好奇，高大上的央企开煮螺蛳粉，意欲何为？

做螺蛳粉，从上到下都投了赞成票

开便利店的去做螺蛳粉，外界或许不解，但对于广西易捷分公司一众深爱螺蛳粉的员工们来说，螺蛳粉的发源地就在广西，无论是生产还是销售，广西人在螺蛳粉上的优势，天然强于外省。

广西易捷分公司总经理庞剑也是螺蛳粉的爱好者，他特别爱吃南宁当地一家店做的螺蛳粉。2019年年底，他开始琢磨，“中石化易捷能不能有一款属于自己的螺蛳粉？”易捷遍布全国的便利店网络，可以给螺蛳粉提供销售渠道保障。

2020年上半年，庞剑在公司例会上提出了做螺蛳粉的想法，得到了员工们的认可。上级领导听到要做螺蛳粉这件事，也给出了“赞同票”。

生产螺蛳粉的这个“火苗”燃起来后，公司迅速组建了50人的研发团队，夜以继日地开始系统性地调研螺蛳粉产业。

团队打破了地域限制和机构限制，里面不仅有广西易捷的员工，还有外部的市场化团队，“当时没想过能不能成功，而是想着一定要成功。”庞剑告诉中青报·中青网记者。

螺蛳粉虽“红”，但要做得好不容易。从米粉的原料、生产，到配料、汤底的口感，每个环节都决定了最后一碗热腾腾的螺蛳粉，能不能让人味蕾大开。

研发团队成立后，员工走访了广西柳州当地80多家螺蛳粉店铺，拜访了59位螺蛳粉制作大师，经过700多次研发、外部调研试吃，最终定下了“易姐姐”螺蛳粉的口味。

从立项到上市，“易姐姐”螺蛳粉的诞生仅用时6个月，速度惊人。

它的出现看似是一次企业的市场创新，但易捷人知道，这碗螺蛳粉的“底料”是用“改革”熬制的。

“易姐姐”诞生记

易捷是中国石化销售股份有限公司的全资子公司，主要从事非油品业务。

近年来，易捷便利店的身影越来越多地出现在全国各地中石化的加油站里，目前，全国已有2.78万家易捷便利店，2018年，易捷公司入选国务院国企改革“双百行动”企业。

广西易捷分公司尽管地处西南地区，但公司从上到下的经营理念并不保守，且改革劲头十足。作为易捷改革的4家试点分公司之一，当年广西易捷主动申请成为改革试点，希望抓住机会让公司再次腾飞。

庞剑告诉记者，在做便利店方面，过去他们一直是从供应商采购上架销售来获取当中的差价。“但这并不是长久之计。”广西易捷分公司自己制订了“三年翻一翻”的经营目标，围绕这个经营目标也做了任务指标分解，公司致力于要成为美好生活的服务商，而要实现这个目标，就需要围绕新产品、新模式、新业态来推进增长。

易捷的尝试过于大胆吗？在庞剑看来并不，从中石化这个央企生长出来，易捷本身就自带改革和创新“体质”。

广西易捷分公司的员工主要是80后、90后，他们的身上从来不缺创意。“易姐姐”螺蛳粉从里到外，都透着年轻人的创意。

“易姐姐”这个称呼来源于易捷和小姐姐的结合，年轻员工认为，这两年“小姐姐”的称呼很流行，叫“易姐姐”希望能一下子拉近和消费者的距离，让人感觉这个品牌形象很亲切。

有研究发现，螺蛳粉的用户里，女性多于男性。在易姐姐的推广和定调上，团队里的女员工也起到很大作用，她们提出了一个口号——“他们说的臭是我戒不了的香”，这句话被庞剑视为营销金句。

团队里的年轻人还提出螺蛳粉要分线下款和线上款，线上款主打年轻人的喜好，包装是二次元的漫画风，口味更贴近年轻人；线下款主要是桶装为主，放在易捷便利店售卖。这么做主要考虑的是来加油站的消费者里各个年龄层次的人都有，为此，他们还给线下款想出一个有气势的名字——“螺出江湖”。

这碗粉要读懂消费者的心

一份行业数据显示，从2017年到2020年12月，袋装柳州螺蛳粉年产销由30亿元上涨至105.6亿元，预计到2022年，袋装柳州螺蛳粉产业产值将会达到300亿元。

但螺蛳粉江湖里品牌众多，不少人认为，易捷此时进入，已不是最佳时机。而庞剑认为，和红遍大江南北的沙县小吃、方便面相比，螺蛳粉产业还处在一个快速成长阶段，是个朝阳产业，在这其中，也需要大企业助力，“不存在晚不晚的问题”。

庞剑指出，对专业做食品的公司来说，易捷的核心竞争力是依托门店，构建起销售网络，“零售讲的是终端为王”。

对于进入充分竞争市场，庞剑也有底气，因为公司去年从外面聘请了职业经理人，公司的竞争力并不逊于其他品牌。

去年，螺蛳粉立项之时，正值广西易捷通过社会招聘，聘请了3位职业经理人。他们分别担任公司的副总经理、供应链总监和市场开发总监。

职业经理人的到来就像一条“鲶鱼”，搅动了易捷广西分公司这池春水，对“易姐姐”螺蛳粉的快速上市更是功不可没。

1985年出生的李晓翀放弃自主创业，作为职业经理人加入广西易捷公司担任副总经理。

读大学开始，李晓翀就接触电商和零售行业，进入广西易捷分公司前，她在连锁商超从业近10年，自己还开了一家食品公司，帮着电商平台做过自主品牌的螺蛳粉。

一开始，李晓翀担心会有“水土不服”的问题，但入职后很快打消了顾虑。公司给她的感觉就像个创业的年轻人，党委书记、总经理，心态都很年轻，上级领导不仅支持他们做坚果、螺蛳粉，还提议未来要考虑做咖啡、奶茶等产品。

李晓翀觉得，国企有时比民企还要拼，李晓翀的工作量并不比创业时少，但成长也很快。

因为易捷的业务涵盖中石化非油以外的所有业务，除了便利店，还有广告、租赁等业务，李晓翀以前熟悉营销和食品行业，但现在，她在其他领域也慢慢积累了经验。

李晓翀还根据过去的经验，提出螺蛳粉不仅要覆盖自己的货架，还要向全国线下的商超进驻。一来二去之间，公司和南宁市的商超达成合作，外省的商超也随后加入进来。

螺蛳粉上市不到两个月，线下销售额已突破200万元。

除了招聘职业经理人，易捷总部还打破传统用人机制，提倡全员参与市场化选聘、择优上岗，同时，易捷推行市场化薪酬分配制度，实施全员绩效薪酬与业绩紧密挂钩考核，真正实现收入能升能降。

在过去一年受新冠肺炎疫情的围困下，通过一系列的改革举措，易捷经营指标出现了逆势增长，2020年前10个月的非油品财务口径营业收入同比增幅4%，利润同比增幅17%。

在广西易捷分公司的内部会议上，大家把易捷视为一个初创企业。庞剑希望这里多一点企业思维，少一点机关思维。

在庞剑看来，公司改革中最关键的还是要有容错机制，这样下面的员工才敢放开手脚去干。公司未来要像榕树一样发展：榕树，独木即可成林。庞剑希望，易捷广西分公司可以从主干，繁衍出许多的分支，打造出更多市场所需要的新业态、新模式。

(责编：赵超、吕骞)