贾远琨

原标题：国产大型客机全球首单“落地”东航

“作为一名飞行员，我最想飞的飞机就是国产大型客机C919。”东航集团董事长、党组书记刘绍勇，在3月1日于上海举行的东航与中国商飞签署国产大型客机C919采购合同的仪式现场激动地说。

在2017年5月5日C919的首飞现场，他也说过同样的话。“梦想正在照进现实。C919首单‘落地’东航，揭开了国产飞机事业的新篇章，意味着C919将迈入商业运营时代。”刘绍勇说。

让它飞起来！C919的起飞，不仅承载着中国航空制造业几代人的梦想，更是拥有全球最先进机队的中国民航业的夙愿。

好飞机既是造出来的，也是飞出来的。一个新的飞机型号投入市场，无论对于飞机运营商还是制造商都是一项巨大的挑战。从手握市场的“入场券”开始，C919即将开启探索商业成功之道的新征程。

投入市场 赋予飞机生命

东航与中国商飞签署的国产大型客机C919采购合同，是C919的全球首个“落地”订单。获得民航市场的“入场券”，C919距离商业运营更进一步。

从产品到商品，这是C919正在经历的蜕变。自2017年5月首飞成功以来，C919进入民航“服役”备受期待。因为只有投放市场，这款飞机才真正被赋予生命。

搭载百余名乘客的庞然大物飞上蓝天时，也如飞鸟一般，拥有了翱翔蓝天的生命力。自此，它与旅客亲密接触，与航空公司荣辱与共，它需要成为百姓的出行伙伴，成为航空公司的盈利能手。为了让它在“全生命周期”内创造辉煌业绩，飞机运营商与制造商需要紧密“携手”。

东航与中国商飞正在为C919的商业运营做积极准备，包括新机型补充运行合格审定、专业人员培训及客户支援保障协议等谈判签署工作，在飞机进出口、航材维修、物流仓储、新技术应用、航材支援、维修保障、飞机构型优化等领域，双方将加强合作，确保首批C919飞机高质量运营。

作为一家拥有750余架飞机、通达全球170个国家1036个目的地、全球排名前十的航空公司，东航接收一款新机型还将对飞机进行全面深入的“检验”。对于C919而言，这无疑是进一步完善型号以符合国际主流标准、顺应市场需求的契机。

为运营好国产飞机，2020年，东航成立国内首家专业运营国产飞机的航空公司——一二三航空，国产支线客机ARJ21作为机队的“新成员”，已交付该公司并正式运营。

为了让C919飞出安全、飞出效益、飞出品牌，东航为其量身定制了航线。首批5架C919引进后，将以上海为主要基地，加密上海至北京大兴、广州、深圳、成都、厦门、武汉、青岛等重要航线。

强筋健骨 “能力”即“说服力”

如果说订单是“入场券”，那么适航取证就是“许可证”。当前，C919正全面朝着适航取证、交付运营的目标推进，以完成各项飞机试飞科目的成绩，向市场表明其安全可靠。

自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，先后完成了空速校准、颤振、高温高湿等重要专项试飞，开展了一系列地面和飞行试验。

2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。2021年1月，民航上海审定中心完成C919首次局方审定试飞。

C919试飞试验进度加快，离不开国产支线客机ARJ21的探索和积累。

2008年，ARJ21在上海成功首飞，设计师、工程师、试飞团队欢欣鼓舞，认为ARJ21距离交付市场应该不远了，而令他们意想不到的是，首飞仅仅是万里长征的第一步。飞机交付运营前首先需要通过民航管理部门的适航认证。从此，ARJ21踏上了适航取证的漫漫征途，这一飞就是6年，高温、高寒、大侧风、自然结冰……适航取证就是让飞机经受“极限挑战”，以验证飞机性能。为了捕捉到符合要求的结冰天气，ARJ21曾远赴加拿大，完成自然结冰试验，实现环球飞行。

ARJ21走过的路，C919同样要走。但有ARJ21的探索，C919可以少走些弯路、加快些步伐，正如孩子蹒跚学步，蹚过沟沟坎坎才能步伐稳健。

刚刚过去的新春佳节，奋战在东营、南昌等地的C919试飞“原年人”，分秒必争、百战不殆，全力打好这场取证试飞的攻坚战。

形成“合力” 走向商业成功

C919的起飞，是在千千万万双手的托举下实现的，他们不仅来自于中国商飞等飞机制造商、供应商，也来自于民航管理部门、航空公司、业内专家，甚至包括飞友、旅客。

在形成飞机管理方、运营方、制造方“合力”的过程中，飞机发挥着“穿针引线”的作用，它构建起从设计制造到运营管理，从商业销售到品牌维护的全体系“闭环”，这些都成为推动国产飞机事业快速发展的力量。

以C919的首家用户东航为例。从人员到技术，从试飞到商业运营，东航全面支持C919项目，在研制阶段，东航的功勋飞行员、资深教员等就深度参与该机型的研制，提出了符合市场需求的宝贵意见建议。

中国商飞营销委主任、营销中心总经理张小光介绍，从C919设计研发的密切合作，到共同开拓市场的真正“携手”，东航不仅是中国商飞的用户，更是伙伴。未来双方有条件依托产业链伙伴关系和同在上海的地域优势，进行更多的合作和创新。

从设计端就考虑到市场运营需求，这让飞机投放市场后可以减少“水土不服”；从制造端就强化安全标准，让飞机进入市场后的“安全阀”可以拧得更牢。这些是C919探索商业成功之道的必要条件。

C919的商业成功更离不开中国民航市场的强大支撑，乡村振兴、产业联动、区域发展，这既是C919可以着力挖掘的增长点，也为国产飞机运营提供了丰富的“应用场景”。

开拓甚至创造市场需求，对于C919来说，是投放市场后的又一种“科学实验”。可喜的是，在这条道路上，同行者越来越多，步伐越来越坚定……

(责编：赵超、吕骞)