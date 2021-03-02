石飞月

原标题：芯片缺货 手机涨价？

自去年下半年以来，因为芯片等零部件缺货涨价严重，手机行业不断出现缺货的情况。3月1日，北京商报记者发现，不论是小米官网或是京东自营平台，小米11均处于无货状态，Redmi新发布的K40也暂时无货。这背后是手机上游产业链缺货的普遍现象，包括芯片在内的元器件，因5G手机市场爆发、疫情等因素，目前都供不应求。缺货就意味着涨价，不过，在专家看来，今年手机市场是否会迎来涨价潮，要看品牌对于快速推进5G手机普及有多大期待。

手机产品缺货

在小米天猫官方旗舰店，小米11销售页面显示“即将开始，3月4日零点开售”，也就是说，3月4日之前，消费者无法通过官方渠道购买到这款手机；而在小米京东自营旗舰店，小米11的销售采用的是预约模式，当前不支持购买。截至北京商报记者发稿，店铺页面显示这款手机目前已有6.2万人预约（不包括此前已经完成的订单）。

北京商报记者又找到小米子品牌Redmi上周刚发布的新品K40页面，发现这款手机虽然处于预售状态，但朝阳区显示暂时无货，无法支付定金。

关于这两款产品的缺货情况，北京商报记者采访了小米方面，对方表示以小米中国区总裁卢伟冰此前在发布会上的说法为准。此前，卢伟冰曾公开表示：“Redmi K30系列销量超过1100万台，但遭遇了严重缺货，尤其是至尊版，至今难以满足需求。”他表示，今年本来打算立个Flag，能不能做到不缺货，但最终作罢，因为芯片太紧缺了。“不是缺，是非常非常缺。 ”

缺货的不止小米一个，还有华为。华为去年以来发布的高端旗舰机，目前几乎都处于暂时无货的情况，或者给消费者定时抢购的机会，比如Mate 40在每天上午10：08开放购买，但货源很少，北京商报记者也曾连续几天尝试抢购这款产品，每次都是刚一点开就显示“售罄”。

供给能力降低

小米为什么会缺货呢？产经观察家丁少将指出，从市场需求来看，以5G手机为代表，今年市场有集中爆发趋势；从生产需求看，5G导致手机设计、生产复杂度提升，元器件消耗也会随之增加。

去年以来，国内5G产业加速发展，电感产品迎来了更大的市场空间，由于产能紧张，许多企业不仅在手订单交货期大幅延长，商品库存也达到了近几年的最低水平。

据央视财经报道，深圳市某电子科技企业LTCC滤波器事业部负责人南学亮表示，2021年市场集中爆发，特别是5G方面，今年的库存同比下降40%左右，是近三年来最低的库存。

“另一方面是供给。疫情影响造成库存有限，这就降低了供给能力，两者结合，供不应求情况的出现并不奇怪，同时还要考虑到，包括汽车、PC、物联网终端等都在分抢有限的芯片产能的情况。”丁少将说。

通信专家马继华也指出，因为现在智能化发展很快，不管是智能汽车智能家居还是其他各种工业互联网设备，芯片需求暴增，而芯片生产需要长期建设，增量没那么大，造成了绝对意义上的短缺；另外，由于美国制裁华为，打乱了全球芯片产业链的发展节奏，设计生产厂商不敢盲目投资，需求厂商尽力存货，造成了抢购后的短缺。

根据Omdia的预测，2020年多个应用类别对IC的需求增长高于预期，且这些需求在2021年上半年将继续增长。由于对这些设备的大量需求，自2020年三季度以来，晶圆厂的有限产能导致元器件短缺。

有消息称，高通全系列物料的交付期限已延长至30周以上，其中CSR蓝牙音频芯片的交付周期已达33周以上。

北京商报记者就此向高通方面确认，截至发稿，对方未给出回复。此外，记者还采访了OPPO和vivo相关负责人，面对元器件短缺将如何应对的问题，截至发稿，二者都未给出相关回复。

涨价潮会来吗

值得注意的是，因为缺货，以上提到的小米11和华为Mate系列在第三方销售渠道都在提价。

一位手机经销商向北京商报记者反映，华为Mate 40保时捷版比原价高了2000元左右。另据媒体报道，一位小米经销商透露，“我们年前最低是3940元，年后涨了一两百，由于供货紧张，小米11渠道价格上涨，昨天还是4110元，今天的价就变成了4140元”。

那么，由于元器件短缺造成的整机缺货，会继续影响整个手机市场的价格走势吗？

马继华对北京商报记者表示，这几年手机价格一直在提升，各种零部件涨价也在缓慢进行中，但芯片价格不会暴涨，毕竟都是大厂商，应该有长期合同约定。

而在丁少将看来，考虑到成本提升，手机涨价的情况有可能出现，但会不会出现“涨价潮”，“涨价潮”是不是由此引起，还有待观察，这就要看品牌对于快速推进5G手机普及有多大期待，要看竞争的激烈程度，要看不同品牌希望在这样的时间段寻求什么样的站位。“毕竟，目前看到的5G手机销售的蓬勃，有平价5G手机推广带来的效果；同时，近年来，头部品牌大多寻求高端化路径，涨价本就是市场趋势的一种。”

对于今年手机市场的发展趋势，丁少将认为，从市场整体来看，伴随5G手机的进一步普及，2021年应该会是品牌受益的一年，但这种受益仍会是渐进式的，毕竟，从基建、终端体验、配套应用等全面来看，5G手机其实仍然在导入期；从品牌格局上看，应该会基本稳定，但考虑到华为的受限、OPPO此前不算出色的表现等等，头部的具体排名很可能发生变化。

数据机构IDC公布的全球手机厂商季度报告显示，2020年全年，全球智能手机出货量为12.922亿台，同比下滑5.9%。第一名依然是三星，第二、三、四、五名分别为苹果、华为、小米和vivo。北京商报记者 石飞月

(责编：赵超、吕骞)