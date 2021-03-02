人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“中国书写了人类发展史上的伟大传奇”（我看中国脱贫攻坚）

本报驻意大利记者  韩  硕
2021年03月02日08:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇日前在接受本报记者专访时表示：“脱贫攻坚规模如此之大、成效如此之巨，中国书写了人类发展史上的伟大传奇。”

　　在杰拉奇看来，中国是全球唯一提前实现联合国千年发展目标贫困人口减半的国家，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。中国成功带领数亿人口脱贫，这是一项重大胜利。“新中国成立70多年来，中国人均可支配收入增长约60倍。中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，中国民众的物质和精神生活需求得到巨大满足。”

　　“行百里者半九十。”杰拉奇说，凡事进行到最后都是最为艰难的。中国绝大多数深度贫困地区条件恶劣、资源贫乏，那里的贫困人口占比高。如何实现脱贫攻坚目标，需要巨大决心和明确思路。“中国实施精准扶贫方略，深入每一户家庭，了解每一个个体状况，因地制宜、精准发力，为贫困家庭和人口定制专门的解决方案和措施。这一政策的成功实施和中国脱贫攻坚目标的实现，让全球经济学家和评论家叹为观止。”

　　“更为重要的是，中国政府不仅要让这些贫困人口摆脱贫困，还要继续帮助他们朝着更优质的生活迈进，‘智’‘志’双扶，加快收入增长步伐，提高他们的生活水平和质量。脱贫攻坚成果中，凝聚着全体中国人民的努力和拼搏，可谓硕果累累。”杰拉奇说。

　　杰拉奇表示，广大发展中国家可以从中国减贫成就中汲取经验，努力实现各自减贫目标。“当下，全球贸易形势依然严峻，不稳定性和不确定性上升，这些都阻碍了那些依然挣扎在贫困线之下的人们获取赖以生存的资源，威胁着他们本就岌岌可危的生活。我们应携手努力，共同推进全球减贫，给后世子孙留下更多福祉。”

　　（本报罗马电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月02日 03 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书发布
　　人民网北京3月1日电 （陈炜）今日，中国上市公司协会发布“落实新《证券法》，推动各项工作有序开展”倡议书。 中国上市公司协会对全体上市公司董事会秘书提出了五项倡议，内容分别是：坚守合规底线，做依法治理的践行者；落实监管要求，做规章制度的维护者；持续加强学习，做勤勉尽责的推动者；完善信息披露，做有效信息的传播者；强化投资者保护，做股东权益的守护者。…
守好一江清水 推动长江流域绿色发展
　　3月1日，我国首部流域法律《中华人民共和国长江保护法》（下文简称《长江保护法》）正式实施。 长江，是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部