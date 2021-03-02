本报驻意大利记者 韩 硕

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇日前在接受本报记者专访时表示：“脱贫攻坚规模如此之大、成效如此之巨，中国书写了人类发展史上的伟大传奇。”

在杰拉奇看来，中国是全球唯一提前实现联合国千年发展目标贫困人口减半的国家，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。中国成功带领数亿人口脱贫，这是一项重大胜利。“新中国成立70多年来，中国人均可支配收入增长约60倍。中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，中国民众的物质和精神生活需求得到巨大满足。”

“行百里者半九十。”杰拉奇说，凡事进行到最后都是最为艰难的。中国绝大多数深度贫困地区条件恶劣、资源贫乏，那里的贫困人口占比高。如何实现脱贫攻坚目标，需要巨大决心和明确思路。“中国实施精准扶贫方略，深入每一户家庭，了解每一个个体状况，因地制宜、精准发力，为贫困家庭和人口定制专门的解决方案和措施。这一政策的成功实施和中国脱贫攻坚目标的实现，让全球经济学家和评论家叹为观止。”

“更为重要的是，中国政府不仅要让这些贫困人口摆脱贫困，还要继续帮助他们朝着更优质的生活迈进，‘智’‘志’双扶，加快收入增长步伐，提高他们的生活水平和质量。脱贫攻坚成果中，凝聚着全体中国人民的努力和拼搏，可谓硕果累累。”杰拉奇说。

杰拉奇表示，广大发展中国家可以从中国减贫成就中汲取经验，努力实现各自减贫目标。“当下，全球贸易形势依然严峻，不稳定性和不确定性上升，这些都阻碍了那些依然挣扎在贫困线之下的人们获取赖以生存的资源，威胁着他们本就岌岌可危的生活。我们应携手努力，共同推进全球减贫，给后世子孙留下更多福祉。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 03 版）

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