李浩燃

时间是最客观的尺度，丈量着前行的步履，标注着奋斗的艰辛，沉淀着精神的价值。

“这是中国人民的伟大光荣，是中国共产党的伟大光荣，是中华民族的伟大光荣！”在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记庄严宣告，经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。这一彪炳史册的人间奇迹，刻写着共产党人的初心使命，闪耀着“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。

精神的力量，令人心潮澎湃。“农民院士”朱有勇扎根农村，让马铃薯变成当地脱贫致富的“金疙瘩”，“把论文写在大地上”；回乡奉献、驻村扶贫的黄文秀，为村里的孩子办户口、筹学费，带领村民发展砂糖橘产业、扩宽销售渠道；新疆维吾尔自治区水利厅派出的勘探团队，五进河川深谷、累败累战，终于在8公里外的山谷找到一处甘泉，为村民找到安全达标的水源……一个个真实生动的故事，映照着力拔穷根、默默奉献的精气神，并且有力证明，脱贫攻坚也取得了精神上的累累硕果。

旌旗引征途，实干见精神。1000万以上——这是自2013年实施精准扶贫战略以来，我国年均减贫人口的数字。全国累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫一线——一批批党员干部扎根基层一线、深入田间地头，全力以赴解决老百姓的操心事烦心事揪心事，1800多名同志将生命定格在了脱贫攻坚征程上。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标——中国人民以不屈意志、实干苦干，创造了减贫治理的中国样本，为全球减贫事业作出了重大贡献。

脱贫攻坚，感动山河；千年梦圆，就在今朝。习近平总书记深刻指出：“脱贫攻坚精神，是中国共产党性质宗旨、中国人民意志品质、中华民族精神的生动写照，是爱国主义、集体主义、社会主义思想的集中体现，是中国精神、中国价值、中国力量的充分彰显，赓续传承了伟大民族精神和时代精神。”打赢脱贫攻坚战，我们全国一盘棋、没有局外人，充分彰显了中国特色社会主义的制度优势和治理效能，激发出乘风破浪、阔步前行的强大精神力量。

“伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。”脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。站在“两个一百年”的历史交汇点，回首来时路，脱贫攻坚战凝聚了举国同心的坚强意志，激扬起不可战胜的奋进伟力，熔铸为中华民族宝贵的精神财富。砥砺再出发，一个百年大党风华正茂，正带领亿万人民攻坚克难、接续奋斗，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。永不懈怠、锐意进取，让脱贫攻坚精神不断放射出新的时代光芒，我们就能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。

精神的传承生生不息，精神的力量无穷无尽。新长征路上，大力弘扬脱贫攻坚精神，团结一心，英勇奋斗，风雨无阻向前进，我们必将战胜前进道路上的一切困难和风险，不断从胜利走向新的胜利！

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 04 版）

(责编：李源、吕骞)