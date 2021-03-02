本报北京3月1日电 （记者寇江泽）生态环境部、中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门日前发布《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》），旨在引导全社会牢固树立生态文明价值理念，推动构建生态环境治理全民行动体系。

生态环境部有关负责人介绍，自2018年起，“美丽中国，我是行动者”主题实践活动在全国范围已部署开展三年，倡导社会各界及公众身体力行，从选择简约适度、绿色低碳的生活方式做起，参与美丽中国建设。活动开展以来，公众参与环境保护渠道不断拓展，社会共建美丽中国热情显著提升，生态文明宣传工作大格局初步形成。

据介绍，《行动计划》从加强生态文明教育、推动社会各界参与等6个方面提出了重点任务安排，策划了开展研习行动、志愿服务行动、品牌创建行动等10个专题行动，着力推进形成人人关心、支持、参与生态环境保护的工作局面。

《行动计划》明确，推进生态文明学校教育，将生态文明教育纳入国民教育体系，完善生态环境保护学科建设，加大生态环境保护高层次人才培养力度，积极推进生态文明教育法律规范建设。

同时，加强生态文明社会教育，加强生态环境法律宣传教育，推进生态文明教育进家庭、进社区、进工厂、进机关、进农村，提升各类人群的生态文明意识和环保科学素养。

《行动计划》还从发挥党政机关作用、发挥企业作用、发挥人民团体作用、发挥社会组织作用等4个方面，明确了推动社会各界参与的工作任务。

据悉，六部门将定期对《行动计划》实施情况进行督导评估，总结典型经验，推广成熟模式，为社会各界参与生态文明建设提供榜样示范和价值引领。

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 07 版）

(责编：李源、吕骞)