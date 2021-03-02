奚国华

我们党历来高度重视“三农”工作，强调粮食生产年年要抓紧。习近平总书记指出：“要牢牢把住粮食安全主动权”。去年底召开的中央经济工作会议强调：“开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗。”中信集团近年来积极参与现代农业建设，在种质资源保护、育种科技、种业产业化等方面形成良好发展基础和竞争优势。我们有信心、有能力充分发挥自身优势和龙头带动作用，成为打好种业翻身仗的主力军，为确保国家粮食安全贡献更大力量。

打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势，全面把握“两个大局”作出的重大决策部署，我们要深刻认识其重大意义。首先，打好种业翻身仗是保障国家粮食安全的基础支撑。当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际粮食贸易不稳定因素增加，国内粮食中长期供求仍呈紧平衡状态，粮食生产面临硬约束。必须深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，守好18亿亩耕地红线，提高农民种粮的积极性，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。其次，打好种业翻身仗是实现农业现代化的必然要求。农业现代化，种子是基础。随着现代生物技术、信息技术等与农业产业深度融合，新一轮农业科技革命和产业变革孕育兴起。打好种业翻身仗，既是实现农业现代化的必然要求，也是我国占据国际科技竞争制高点、赢得农业领域竞争优势的关键。第三，打好种业翻身仗是实施乡村振兴战略的重要着力点。乡村振兴，产业兴旺是重点。发展优质高产品种和环境友好型新品种，不仅能提升农业产业竞争力、促进农业结构调整、增加农民收入、推动农业持续高效发展，还有利于提高资源利用效率、减少农药化肥投入、改善乡村生态环境，对于乡村振兴具有重要意义。

党的十八大以来，我国种业发展取得显著成效，目前农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%。同时也要看到，我国种业发展还存在不少短板和弱项，种业自主创新水平与发达国家相比还有明显差距。打好种业翻身仗，需要从以下几方面着力：一是完善种质资源搜集鉴定和利用体系。种质资源是人类生存和农业发展的战略资源。目前，我国种质资源保护和利用水平还不够高，种质资源保存数量少、范围窄，在资源基因多样性、新基因数量功能等方面还缺乏系统深入的研究。必须加快建成一批品类齐全、储备丰富的种质资源库，提升大规模资源鉴定和基因挖掘能力，形成一批有国际竞争力的种质和基因资源。二是掌控前沿生物技术和数字技术。我国种业科技创新起步较晚，基础研究仍很薄弱，基础研究与产业研究脱节现象较为严重，前沿生物技术和数字技术原创性不足、转化能力不足。需要加快形成科研院校深化基础研究、关键共性技术平台公司聚焦技术集成和成果转化、种业龙头企业开展品种创制和推广的高效协同创新生态，打造前沿生物技术、数字技术和传统育种充分融合的商业化育种体系，努力实现前沿育种技术弯道超车。三是培育一批全球领先的优良品种。打好种业翻身仗，必须加快创制出一批优异品种，在保持水稻等品种领先基础上，实现劣势品种的突破，为确保粮食安全和主要农产品供给夯实基础。四是打造具有国际竞争力的种业航母企业。种业航母企业是推进种质资源整合、自主科技创新攻关、产学研协同创新的重要枢纽，也是衡量一国种业产业发展水平的重要标志。我国农作物种业企业规模普遍较小，与国际种业巨头相比差距仍然较大，需要在科技、金融、财政等方面加大支持力度，打造具有国际竞争力的种业航母企业。

推进农业现代化是贯彻落实国家战略、践行国有企业责任的重要内容。近年来，中信集团充分发挥实业加金融的综合经营优势，加强在农业领域的业务布局，农作物种业板块已跻身全球前十。面向未来，我们将进一步发挥种业主力军作用，努力为打好种业翻身仗作出应有贡献。一是以一流整合能力实现种质资源引进和创新突破。开展国际种质资源收集引进专项行动，扩大优异种质资源收集保存规模。开展种质资源鉴定评价与创新应用专项行动，推进强优势种质资源精准选择和定向创制，形成一批中国自有的新型种质资源群体。二是以一流创新能力实现种业核心科技的跨越。积极推进国家生物种业技术创新中心等平台建设，加快全基因组选择、人工智能育种、区块链等技术创制和应用，加快重大突破性品种选育推广，培育一批高产优质高抗的突破性新品种。三是以一流管理做强做优做大民族种业航母。积极推进“三年强核”“降本增效”“瘦身健体”等各项工作，推动中信集团农作物种业实现更大发展。四是以一流金融服务助力打好种业翻身仗。发挥综合金融、科技平台、产融协同等优势，利用基金等资本市场工具，撬动社会资本，聚集科技资源，为种业产业提供资金、管理、人才、科技等支持，共同培育特色优势种业龙头企业和“独角兽”“隐形冠军”企业，促进种业重大科技创新成果转化和产业化。

（作者为中国中信集团有限公司副董事长兼总经理）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 09 版）

(责编：李源、吕骞)