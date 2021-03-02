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重大工程建设忙 治水兴水惠民生（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2021年03月02日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　2月9日，位于云南省巧家县和四川省宁南县交界处的白鹤滩水电站建设正稳步推进。这是目前世界在建规模最大的水电站。
　　新华社记者 王冠森摄

　　日前，引汉济渭工程秦岭输水隧洞挖掘现场，工人在进行隧洞初步支护。
　　新华社记者 刘 潇摄

　　日前，在浙江省缙云县方溪乡的缙云抽水蓄能电站施工现场，工人正在作业。
　　张一平摄（人民视觉）

　　2月23日，在江苏省宿迁市宿豫区嶂山泵站建设工地，工作人员抢抓工期，紧张施工。
　　陆启辉摄（人民视觉）

　　南水北调配套工程加快推进、大藤峡水利枢纽工程现场一片繁忙、西藏拉洛水利工程正式发电、重庆渝西水资源配置工程全线开工……各地重大工程的建设者争分夺秒、加紧施工，一批重大水利工程建设取得积极进展。2020年提出重点推进的150项重大水利工程清单，已开工45项；2020年全国共落实水利建设投资7695亿元，创历史新高。

　　重大水利工程是“两新一重”建设的重要内容，投资规模大、影响范围广、受益人口多，在强化水旱灾害防治、优化水资源配置、改善水生态环境等方面，具有不可替代的基础性作用。重大水利工程的加快建设，必将释放巨大的综合效益，治水兴水惠民生。

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2021年03月02日 10 版）

(责编：李源、吕骞)

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