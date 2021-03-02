本报记者 孟祥夫

贵州赤水市大同镇党员志愿者在民族村帮助茶农采摘早春茶。

金凯华摄

安徽宿州市砀山县朱楼镇陈土楼村村民正在喷施除草剂。

崔 猛摄

云南罗平县九龙街道阿耶村村景。

毛 虹摄

“乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。”习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上发表的重要讲话中指出，要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

农村要发展，农民要致富，关键靠支部。前不久出台的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（以下简称《意见》）明确指出，加强党对“三农”工作的全面领导；要求“充分发挥农村基层党组织领导作用，持续抓党建促乡村振兴”。如何进一步激发基层党组织和党员干部作用，为乡村振兴注入强劲动力，成为新的时代课题。

配强带头人，支部强起来

近日，中办、国办印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，强调要“推动村党组织带头人队伍整体优化提升”，要求“注重从本村致富能手、外出务工经商返乡人员、本乡本土大学毕业生、退役军人中的党员里培养选拔村党组织书记”。

全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须完善政策体系、工作体系、制度体系，以更有力的举措、汇聚更强大的力量。正在推进的村社换届中，各地按照中央要求，注重选优配强党组织带头人。

“没想到，大学生做农村工作也这么拿手，这个女孩不简单！”浙江建德市大同镇黄家村村民如今聊起黄剑芬，纷纷点赞。黄剑芬毕业于浙江财经大学，2019年6月通过“镇考村聘”成为大同镇村级储备人才，在镇里挂职锻炼6个月，熟悉各业务条线工作后，2020年到黄家村工作。

进村后，黄剑芬很快找到了工作突破口——垃圾分类、清洁庭院工作。她跟着垃圾清运车一户一户跑，不仅熟悉了户头，还逐户指导做好垃圾分类工作，村民们被其吃苦精神感动，开始了解接纳她，垃圾分类工作也很快有了突破。不到一年，黄剑芬已成长为样样工作能扛起来的骨干，黄家村也在全镇美丽乡村、乡村善治等“五大比拼”中获得第一名。去年11月换届中，黄剑芬当选为村党总支副书记。

来自浙江省的数据，截至今年1月12日，全省村社全部完成换届。同上届相比，当选书记中致富带头人占比从58.3%提高到76.1%，当选书记中全日制大学生占比从4.6%提高到11.7%，70.6%的村有1名以上全日制大学生。

乡村振兴，人才为要。脱贫攻坚战中，能打善战的驻村第一书记和工作队发挥了不可替代的作用。实践证明，选派驻村第一书记和工作队，是加强农村基层组织建设、做好“三农”工作的重要组织举措，是密切干群关系、培养锻炼干部的重要途径。

《意见》中明确，“坚持和完善向重点乡村选派驻村第一书记和工作队制度”。据悉，中央组织部正在研究制定相关文件，推动各地各单位持续选派优秀干部到乡村振兴一线岗位。

党员站出来，服务跟上来

“村看村，户看户，群众看党员，党员看干部”。乡村振兴是系统工程，需要各方力量形成强大合力，充分发挥党员先锋模范作用是关键。

云南峨山彝族自治县大龙潭乡雨龙村四周青山环抱，家家户户门前种花，村头村尾干净整洁。“村里党员都领了任务，每人负责几家门前的卫生。党员带头，乱丢垃圾的少了，主动打扫的多了，村庄越来越美了。”村支书普长云介绍，党员群众齐心协力，治理了村子外围河道，修了机耕路，村子成了远近闻名的旅游打卡地。

党员作用充分发挥，离不开平台和机制。湖南新田县在2万名党员中开展亮出身份、亮出岗位、亮出作为、争当履责标兵的“三亮一争”行动，推动党员在乡村振兴、产业发展等工作中走在前、作表率。为了调动无职党员的积极性，不少村社为他们设岗定责，还通过月评比、季考核的方式对党员作用发挥情况进行评价，对表现优秀者给予一定激励。“党员都把村里的事当自家的事干，群众的主人翁意识也被激发了，人心齐了、村庄美了。”一名党员说。

推动实现乡村振兴，尤其需要基层党组织提升服务能力和水平，通过服务贴近群众、团结群众、引导群众、赢得群众。对于群众的新期待、新要求，服务必须“跟上趟”“随时在线”。

浙江桐乡市崇福镇南阳村推行“党员中心户联户工作机制”，要求村内每位适龄党员根据“就亲”“就近”“就熟”原则联系、服务群众。2020年，村里又成立微网格工作室，“党员中心户”担任微网格长，让党员干部离群众更近、更亲。如今在南阳村，大到征迁工作，小到邻里琐事，均有微网格长的身影。

干群关系融洽了，村庄凝聚力强了，实现乡村振兴后劲才能更足。

有思路有办法，好产业旺起来

乡村振兴关键是产业振兴。《意见》提出“构建现代乡村产业体系”，要求“依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链”。基层党组织熟悉村子自然禀赋，了解村情民意，理应在培育产业上有思路、有办法。

三面环山，一面临水，但人均只有3分地，单从地理条件来看，湖南安化县南金乡南金村并无优势。然而，这个曾经一穷二白的偏远山村，现在成了远近闻名的“明星村”。

这主要得益于村党支部发展有思路。村支书夏建兴是十里八乡的“能人”，走南闯北做生意视野开阔，回村当书记后，跟村两委一班人一商量，决定扬长避短，带领村民吃“旅游饭”。柑橘采摘节办起来了，“农家乐”开起来了，手工磨的豆腐、自家做的擂茶、山上养的土鸡，让乡亲们腰包渐渐鼓了起来。2020年，村集体收入突破了80万元。

一顺百顺，村里产业种类越来越丰富。种茶、种猕猴桃、种黄桃……如今游步道修进了果园，大伙儿正琢磨着多种些品种，让采摘园每个季节都有水果……

产业要做大，得靠创业源泉充分涌流，对基层党组织服务的专业性提出了要求。浙江宁波市北仑区大碶街道塔峙岙社区党委以特色产业为纽带，组建“塔峙大阿嫂”党支部，同步成立果木、花木和模具党小组，成员都是在各自产业领域的致富能手。

在党支部的组织下，区域内桂花、杨梅、笋干等十几种农产品全部统一收购、统一加工、统一销售，对外打出品牌，实现了从“单打独斗”到“抱团发展”的转变。目前，党支部已培育出农特产品制作骨干100多名，引导开设网店10余家，农产品累计销售额达500多万元，帮助万名农户打开了销路……

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 19 版）

(责编：李源、吕骞)