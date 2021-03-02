孙发政

污水是一种可以进行资源化利用的东西，而不是负担。为什么呢？

首先，污水经过处理，水质达标后可以循环利用，再生水可以广泛用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等。目前，从污水中得到的再生水，现在已大量运用在日常生产生活中。

其次，污水中的物质和能量可以回收利用，污水中能够回收的物质包括有机物质、无机盐、其他如重金属等。将污水中的有机物质回收、转化为类腐殖质，用于肥田，提高农作物产量和品质，价值很高。磷是农业生产肥料中的重要元素，污水中的无机盐，磷元素含量大，具有较高的回收价值。污水中的能量回收利用，目前途径一是污泥厌氧硝化产气发电发热，二是利用不同季节污水和环境温度的温差，实现以污水为水源热泵的水源。

中国淡水资源极为短缺，全国600多个城市中，有400多个城市存在供水不足的问题，城市缺水年总量达60亿立方米。如果我们将生活污水严格处理后再利用，水资源短缺问题显然能够得到缓解，污水的再生利用是解决水资源匮乏的重要手段。

目前，中国污水资源化利用尚处于起步阶段，为加快推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动绿色发展、高质量发展、可持续发展，需要全面系统地推进污水资源化利用工作，将污水资源化利用作为节水开源的重要内容，推动污水治理工作迈上新台阶。

城市超常规发展引发的水污染，不仅损害生态，危害环境，还加重水资源短缺，许多城市都在加紧治理。

以深圳为例，自2016年以来，深圳投入1200多亿元，以完善管网系统为核心，新扩建8座水质净化厂，提标改造30座水质净化厂，建成34座分散式污水处理设施。全市新增污水处理能力268.8万吨/日，总能力达到748万吨/日，是污水产生量460万吨/日的1.6倍，基本实现污水全收集、收集全处理、处理全达标。同时，全面推进水质净化厂再生水利用，完成138个水体的生态补水工程，干涸的河道实现了碧水长流。从全国看，截至2019年6月底，中国设市城市累计建成城市污水处理厂5000多座（不含乡镇污水处理厂和工业），污水处理能力达2.1亿立方米/日。

如何合理评估污水处理能耗和降低能源消耗是目前污水处理领域关注的热点。荷兰、新加坡、美国等国家制订未来污水厂发展计划，都将未来污水厂的能耗列为重要的关注对象，面向2030年，这些国家都计划实现污水厂能耗的100%自给，无须外部电网的供给，甚至可以将污水厂变为产能厂。

中国治水力度空前，水生态、水环境已经得到显著改善。但再生水资源利用和污泥处置的发展还不平衡、不充分，新技术的开发和应用尚待加强，这些将会在建设美丽中国的进程中得到解决。

（作者系深圳市水务学会监事长）

(责编：李源、吕骞)