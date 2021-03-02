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稀土资源绝不能无序开采

谭浩俊
2021年03月02日08:22 | 来源：北京青年报
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原标题：稀土资源绝不能无序开采

　　3月1日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，中国稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。

　　我国是稀土的主要产出国，既然是稀土，那就必须开出“稀”的价值、卖出“稀”的价格，而不是“土”的价格。要知道，一些地方的“土”，价格都已经很高了，而我们的“稀”，却因为种种原因，卖得价格很低。一旦稀土用完了，这块很值钱的资源，也就消失了。

　　实际上，像美国等国家，也有大量的稀土可以开采。但是，为什么不开采，就是因为中国的稀土卖得太便宜，他们开采的稀土，不仅价格高，而且想通过让中国多开采稀土，待中国的稀土开采快要完毕了，他们的稀土就值钱了。可是，我们的很多地方，就是不懂这个道理，只知道眼前利益需要，随意开采稀土，造成极大的资源浪费。

　　今年1月份，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，旨在加强对稀土的开发与管理，应当说还是非常及时的，也可以认为是亡羊补牢吧。因为，再这样开采下去，稀土资源就真的不是中国的优势了，就真的会让这项具有一定资源优势的资源变成劣势了。特别是优质稀土资源，已经被开采单位大量消耗，且都以很低的价格出售。因此，采取强有力的措施，保护稀土资源，规范稀土资源开采，打击各种违法开采行为，就显得极其重要。

　　更重要的是，稀土资源开采必须纳入到国家整体开采的范畴之内，谁也不能无序开采。如果无序开采，就要以破坏国家自然资源追究其法律责任。而且，对稀土出口，必须由国家定价，低于国家定价的，予以处罚。

　　近年来，铁矿石价格持续上涨，中国每年因为铁矿石价格上涨造成的损失很大。但是，比铁矿石更加稀有、更加珍贵的稀土，却一直以很低的价格在出口，原因就在于国内稀土开采企业之间的恶性竞争。也许，这就是中国企业的一贯行为，遇到市场竞争，总是首先想到降价，而不考虑国家整体利益。降价的结果，就是价格方面的恶性竞争，最终让国家利益遭受极大损失。

　　有关方面必须对稀土开采情况进行一次全面的调查摸底，检查一下各家企业都是如何开采、如何定价、如何销售的，是否存在野蛮开采现象，有没有低价倾销，保护资源的行为如何，安全生产情况怎样，等等。在此基础上，依据正在征求意见的稀土管理条例，制定稀土开发规划、定价办法、出口办法等，绝不能再像现在这样开采，且必须控制开采规模，防止无序开采、无限开采。

　　有计划地开采稀土，也是对环境的保护。虽然中国是稀土的主要产出国，需要为全球稀土需求提供帮助，但是，也绝不能无序开采，不能低价销售，必须通过价格杠杆，保护稀土资源。相关国家也要自行开发稀土，而不能放着自家的稀土不开采，专门使用中国的低价稀土。全球化，当然要各国都全球化，而不只是部分国家。

(责编：赵超、吕骞)

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