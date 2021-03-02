3月1日下午，中国人寿集团党委召开党史学习教育动员部署会议，对中国人寿系统党史学习教育进行全面动员部署。集团党委书记、董事长王滨作动员讲话，党委副书记、监事长郭新双对党史学习教育实施方案进行宣导，党委副书记、总裁袁长清主持会议。

会议指出，广大党员干部要认清重大意义，切实增强参加党史学习教育的自觉性，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，教育引导公司广大党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，突出金融央企特色、突出学用结合、突出惠及群众、突出担当作为，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，为重振国寿凝聚强大智慧和力量。

会议强调，要明确学习重点，努力增强党史学习教育的针对性，牢牢把握历史发展规律和大势，始终把人民放在心中最高位置、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断从历史经验中提炼出克敌制胜的法宝。

会议指出，要牢记“把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来”要求，搞好学习和工作相结合，着力增强党史学习教育的实效性。重点推动党史学习教育与服务国家重大战略相结合、与战略规划有效落地相结合、与全面加强党的建设相结合、与“我为群众办实事”实践活动相结合，自觉扛起重振国寿、建设国际一流金融保险集团的使命和责任，接过历史的接力棒，走好新时代中国人寿的长征路。

会议强调，要把握基本要求，着力增强党史学习教育的扎实性。引导系统各级党组织和党员干部端正态度、积极参与党史学习教育。压实各级党委主体责任，发挥好党员领导干部模范带头作用。注重运用特色鲜明、形式多样、丰富活泼的学习教育形式，高标准高质量完成党史学习教育各项任务。加强督导检查和实践检验，确保学习教育取得实实在在的效果。

会前，中国人寿集团党委召开扩大会议，对中国人寿全系统开展党史学习教育进行了研究，成立了中国人寿集团党委党史学习教育领导小组，制定了《中国人寿保险（集团）公司党委关于在全系统党员中开展党史学习教育的实施方案》，大力推动党史学习教育在中国人寿扎实推进、走深走实。

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