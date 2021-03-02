人民网北京3月2日电 （吕骞）为贯彻落实《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，在工业和信息化部的指导下，近日，中国工业互联网研究院联合国家级科研机构、知名高校、行业组织和典型企业共同发起成立中国工业互联网智库委员会（以下简称“工联智库”），致力于为中国工业互联网的创新发展提供智力支撑。

在2月26日举办的成立仪式上，工业和信息化部党组成员、副部长王江平作视频致辞。中国科学院院士梅宏、中国工业互联网研究院院长徐晓兰、中国社会科学院经济研究所所长黄群慧、北京大学汇丰商学院院长海闻、国务院发展研究中心创新发展研究部副部长戴建军、中国工业互联网研究院数据管理与应用研究所所长田野、瞭望智库研究院执行院长熊湘怡、腾讯研究院高级研究员闫德利等出席会议并揭牌。会议由中国工业互联网研究院纪委书记李炜主持。

王江平副部长对“工联智库”的成立表示祝贺，希望“工联智库”为数字经济发展注入更多创新元素，也希望我院充分发挥“工联智库”凝聚优势智力资源的重要作用，为我国工业互联网事业贡献更大助力。

会上，中国工业互联网研究院院长徐晓兰介绍了“工联智库”相关情况并宣布智库成立。“工联智库”旨在搭建工业互联网领域的学术交流平台、课题协作平台和信息共享平台，推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平发展。与会代表为“工联智库”举行揭牌仪式。

中国科学院院士梅宏作“工业互联网：若干认识与思考”主题演讲。梅宏认为工业互联网是重塑工业生产制造与服务体系，实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，具有多学科交叉、多应用驱动、多技术融合的内涵。梅宏介绍了目前IT领域对工业互联网科学问题的思考，分析了在工业智能感知、工业互联与信息集成、工业大数据与工业智能、工业互联网柔性控制、工业互联网平台软件、工业互联网安全等六个关键技术方向面临的挑战，认为随着工业互联网技术、标准、形态的不断发展和成熟，工业互联网最终将在制造、能源、交通、医疗等行业深度应用融合，并带来革命性的产业变革。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧作题为“工业互联网、新基建与高质量发展”的主题演讲。黄群慧从“十四五”规划和制造强国建设两个角度深入分析了工业互联网的重要性。黄群慧指出，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技和产业创新呈现出加速“革命”的新局，以工业互联网为代表的新型基础设施投资是我国形成新发展格局的必要投资和有效投资，能够切实促进我国制造业高质量发展，为我国“双循环”新发展格局提供强有力的支撑。加快发展“新基建”是深化中国工业化进程的必然要求，是提升中国工业基础高级化水平的有力支撑，对于制造业智能化、服务化水平提高具有决定性作用。

北京大学汇丰商学院院长海闻作“工业互联网与宏观经济”主题演讲。海闻认为，要从技术和信息两大生产要素研究工业互联网的可持续增长模式。国家工业互联网平台具有一定的公共品性质，可帮助企业提升效率，对国家发展具有重要意义。工业互联网本身是一个产业，并能带动各行业的发展，对经济的长期增长促进作用很大，要大力发展，但同时要注重提升培训和教育水平，让更多的企业能够利用工业互联网推动自身发展。

国务院发展研究中心创新发展研究部副部长戴建军作“促进数据要素市场发展”主题演讲。戴建军认为，我国正面临着百年未有之大变局，释放数据红利将给经济增长带来新动能，发展数据要素市场是抢抓新一轮数字技术革命机遇、激发数字经济新动能的关键举措。我们要紧握政策优势、数据资源优势、基础设施建设优势和数据生态优势，推动数据流通利用，明确数据交易规则，完善数据交易监管体系，培育数据服务新业态。

中国工业互联网研究院数据管理与应用研究所所长田野作“工业互联网推动数字经济发展”主题演讲。田野认为，工业互联网通过结合新一代信息技术，正在推动数字经济与实体经济深度融合，赋能千行百业数字化转型，已经成为全面开启数字经济新时代的“金钥匙”，更是助推经济社会高质量发展的重要引擎。今年以来，以工业互联网为代表的新基建成为对冲疫情影响和经济下行压力的有力抓手，通过工业互联网的各项功能，实现供需双方快速精准匹配，跨企业异地资源共享、能力互补和智造协同 。

瞭望智库研究院执行院长熊湘怡作“抓牢工业互联网发展的战略机遇期”主题演讲。熊湘怡认为，我国发展工业互联网有两大突出优势，一是平台优势，我国的工业互联网已经成为“平台+”的生态体系，跨平台、跨领域的区域性、专业性平台不断涌现。二是算力优势，我们国家的计算能力位于世界前列，对IT设备投入在2020年突破了2000亿。在把握优势的同时，我们也需要面对工业互联网未来发展的三大难点，一是如何建立工业互联网生态；二是如何平衡工业生产的差异性；三是企业如何找寻自身定位。

腾讯研究院高级研究员闫德利作“关于数字经济若干观点的探讨”主题演讲。闫德利认为，我国数字经济发展虽然取得了举世瞩目的成就，但也要清醒地看到在部分领域内的不足与差距。

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