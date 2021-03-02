人民网记者 夏晓伦

“十五的月亮十六圆，没出正月就是年！”2月27日（正月十六）晚，快手“刘老根大舞台”直播间举办了“年味大作战”直播活动，活动还原了上世纪七八十年代东北农村煮元宵、炖酸菜、猜灯谜、放烟花等过年的场景。

热闹的氛围引得网友纷纷点赞。

数据显示，当晚直播间累计观看量达到1.3亿，直播间最高同时在线人数283万，直播间互动总量2616万，直播当日涨粉量也达到了122万。有网友留言表示：“这熟悉的台词，熟悉的味儿，瞬间带我们回到了小时候，过年和家人团圆看春晚的场景也历历在目。”

记者在直播间里看到，给网友带来精彩表演的是赵家班的演员们。在开场预热环节，他们丰富地演绎了在东北过大年的场景，有的挂灯笼，有的贴窗花，有的切酸菜，还有舞龙舞狮队在表演。同时，网友还可以在直播间抢到手气红包。

在灯谜及游戏环节，网友将答案打在屏幕上上，就有机会获得奖品，参与度非常高；在才艺展示环节，《刘老根》和《乡村爱情》两个阵营轮番比拼，双方派出各自的得力干用节目一较高下，亮出了吹拉弹唱跳十八般武艺；此外，直播间里还上演了经典东北二人转剧目《大西厢》，引得网友们点赞。

记者发现，在整场直播中，演员们采用最多的是二人转的表演形式。据了解，二人转是东北特有的民俗文化，它产生于田间地头，是扎根于东北黑土地上三百多年的艺术表演形式，在当地有着深厚的群众基础，也是过年过节期间最为常见的节目。

在很多网友看来，“年味大作战”直播展示了众多东北传统民间艺术，用黑土地热辣醇厚的民俗文化传播了正能量，为全国人民带去欢乐，也给今年没有回家过年的东北老乡们带来了更多暖意。

此前有报告指出，短视频作为蓬勃发展中的影像叙事方式和话语叙事形态，既传承传统文化，也在持续促进中华文化的再创作，令传统文化以新形式植根于人类交往的精神世界。不难看出，在短视频平台上，很多用户出于对传统文化的热爱，化身传统文化的传承使者，用自己的方式表达着对传统文化的敬仰。

据了解，作为东北文化中有影响力的东北喜剧在快手平台上也开启了“第二春”，不仅很多东北籍喜剧演员入驻快手，而且也在快手平台上创作了很多让用户喜闻乐见的内容。东北文艺正在快手平台上得到复兴。

如何让传统文化活起来，诸多短视频平台做出了很多有益探索。以快手为例，其早在2019年就发布了“非遗带头人计划，旨在借助科技力量和平台优势，赋能更多非遗传承者，让更多普通用户加入到传承队伍中来，全方面开发与挖掘非遗的文化和市场价值；2020年7月，快手还联合专业非遗定点研培高校、邀请国内外各领域专家名人为授课导师，共同打造快手非遗学院，通过线上授课助力非遗文化。

就在近日，快手与中央民族乐团达成战略合作，双方将利用短视频+直播等新媒体形式，共同打造互动性与观赏性齐备的舞台展示，拓展民乐的传播圈层和观演平台，传递民族精神与正能量价值观，推动传统文化普惠全民。

有业内人士表示，一些传统文化虽然随着社会发展已经在不断消逝，但通过短视频用户在直播和记录这些民俗，也从另一个维度留下了这些宝贵的存在，同时也是在记录社会发展的进程。此外，短视频平台与一些具备传统文化能力的团体、个人联合推出策划活动，也将放大传承传统文化的效能。

快手方面则表示，希望借助先进的互联网技术，通过影像方式真实记录各地民众的多彩生活，深度挖掘不同文化的多样魅力，让短视频平台成为非遗文化特色表达的传感器，成为向世界展示中国传统文化的新窗口。

(责编：罗知之、高雷)