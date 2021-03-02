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打造智能财富管理银行 “浦发卓信”财富管理品牌焕新发布

2021年03月02日09:37 | 来源：人民网-金融频道
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3月1日，浦发银行焕新发布“浦发卓信”财富管理品牌，将AI、大数据、云计算、区块链、物联网、VR等金融科技前沿技术，智能应用于客户的需求洞察、投研规划、交互陪伴等场景，让专业的财富管理业务通过数字化、可视化方式升级客户体验；匠心甄选权益和礼遇，为客户守护财富健康成长的同时，成就客户对新时代人生理想和美好生活的追求。

浦发银行行长潘卫东表示，“浦发银行致力于成为业内最智能的财富管理银行，以‘智能、专业、匠心’为支点，以全景银行‘全用户、全时域、全服务、全智联’为蓝图，打造集需求洞察、投研规划、交互陪伴于一体的智能财富管理体系。通过全景、无缝、定制的服务，让客户从资产配置抉择的困惑中解放出来，帮助客户理清目标、做好规划，选对产品，让客户在更加从容的状态下，实现财富成长、社会发展与美好生活在目标和路径上的和谐统一。”

深度洞察、智能规划、顾问式陪伴升级体验

为了帮助客户选择合适的产品，浦发银行运用大数据，建立7大类、32子类、2000余项零售客户标签，构建360度全景客户画像，实现对客户投资偏好的全面深度洞察。

据浦发银行相关业务负责人介绍，该行依托智能投研规划系统，通过多因子定量评分模型和定性调研等智能分析工具，帮助客户实现大类资产配置的合理规划。在客户持有产品期内，提供交互陪伴服务。通过虚拟营业厅，实现从在线身份认证到自动生成资产配置建议再到订单闭环跟踪、全程录音录像等云端面对面一站式服务，保证对客户需求的快速响应。同时利用盈利体验分析工具，可支持止盈止损的个性化设置和自动触发提醒，助力客户实现财富持续稳健增长。

财富生态圈赋能专业投研 匠心权益致敬美好生活

打造智能财富管理银行，不仅要讲究专业、更要追求服务品质。“百年之计，莫如树人”，浦发银行相关业务负责人介绍，经过多年的布局和投入，目前浦发银行已打造了一支专业的理财队伍，为客户提供投资、融资、支付一站式的泛财富管理服务。在财富类产品的引入方面，浦发银行将充分发挥集团协同优势，以及多年来与头部金融机构的合作，通过打造财富管理生态圈，构建多元化产品矩阵，满足不同风险偏好客户全生命周期的财富管理需求。

在此次发布会上，浦发银行与战略合作伙伴汇添富基金联合推出基金投资专属月活动，并发布了双方联袂打造的数款特色基金产品，为投资专属月添彩。双方还将推出集投教于一体的系列活动，普及理财知识，在中国经济稳中向好、长期向好的背景下，倡导“坚持长期投资、价值投资”的理性投资观念。

此外，“浦发卓信”财富管理除匠心提供全旅程陪伴的愉悦财富管理体验外，还将通过卓信文化之旅、卓信财富之路、卓信文创馆、卓信青少年文教等特色活动，为贵宾客户带来丰富的礼遇和美好生活体验。

“卓而有信，成就财富人生。浦发银行将继续秉持‘笃守诚信，创造卓越’的核心价值观，以卓越、专业的智能化财富管理服务，为客户的个人资产稳健成长保驾护航，为美好生活创造更大价值，贡献更多的金融智慧和金融力量。”浦发银行相关业务负责人表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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