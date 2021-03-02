新冠肺炎疫情以来，在这场与时间竟跑、与病魔搏斗的较量中，国企作为“国家队”队员，闻令而动，不畏艰难，打好抗疫“组合”拳，迅速形成抗击疫情的强大合力。

北科建集团作为首都国企，以强烈的政治责任感和使命感，全力以赴、慎终如始，科学有序开展疫情防控、稳复工等各项工作，为打赢抗击疫情这场无硝烟之战默默贡献着力量。

减租“千万”，打出企业经营“帮扶拳”

为支持中小企业渡过难关，北科建集团制定实施了对所属产业园区和商业项目中的小微民营企业房租减免政策。集团所属上海、浙江嘉兴、江苏无锡、山东青岛、吉林长春、天津等科技园区共计划减免中小企业租金约10000万元，并专门对园区内参与生产疫情防护用品的一眼企业加大了减免力度。北科建集团下属荣科物业公司免除所负责的中关村西区区域内部分商户两个月物业费用，共计370万元， 以实际行动彰显国企责任与担当。

后续，北科建集团还将继续研究制定其他扶持政策，帮助中小企业进行技术、市场和金融对接，解决他们实际困难，携手抗“疫”，合力打赢疫情防控阻击战。

周密部署，打出城市运行“保障拳”

北科建在全国各地的子公司为疫情发生后城市的正常运行提供了强大的后勤保障。防疫期间，在外地采购渠道无法进入超市的情况下，集团经营分公司嘉兴中关村广场购物中心员工通过各种渠道，保证每天生鲜蔬菜采购量达到500kg以上，超市大米库存储备约1.1吨，面食类储备约400千克，食用油储备约280桶，这就是“保供应、保价格”最切实的体现，北科建的行动，切实满足市民疫情期间“菜篮子”需求。

作为负责保障中关村西区、大兴生物医药基地、中关村生命科学园三大园区供暖供汽工作的企业，北科建集团所属高科能源公司自疫情暴发以来，便立下“24小时决不断供”军令状，在确保自身有效防护的同时，及时调整运行参数，加大热线管网巡查力度，实现了蒸汽稳定可靠供应，满足了园区内科研机构、药企和医院需求。

除了减租帮扶企业和维持城市正常运行外，北科建的各个分子公司都为抗疫作出了力所能及的帮助。北科建青岛蓝色生物医药产业园作为生物医药专业园区，在疫情发生后，迅速研发电解水抗菌液，并及时捐赠到湖北、河南等疫情一线地区；北科建瑞坤公司积极与物业公司协同配合，为其旗下社区铸就了一道社区防控的“铜墙铁壁”，扎实做好基层防控和社区防控工作，电梯按键隔离小窍门、快递表面消毒及代收代送等一系列服务，为业主“送温暖”。

当前，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，离不开国企不凡的综合实力和企业担当。我们见证了“十秒钟装好一扇窗，两分钟搭起一面墙”的“火雷速度”，见证了拔地而起的方舱医院，见证了疫情期间国企复工复产，保障防疫物资和生活物资的平稳供给，见证了一系列国有企业的重大工程项目取得进展，令人振奋。未来，北科建集团将坚定不移抓好常态化疫情防控，扎实做好春夏季疫情防控工作，确保防控不松懈、疫情不反弹，让国家和人民的底气更足。

(责编：罗知之、吕骞)